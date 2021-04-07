Цены на съемное жилье на время локдауна

По мнению экспертов, жесткий локдаун отрасль пройдет без ощутимых потерь.

Президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Юрий Пита считает, что в текущем году ситуация с арендой жилья все же «немного отличается» от прошлогодней.

«В прошлом году локдаун застал всех врасплох: никто не мог прогнозировать ни его продолжительность, ни экономической ситуации в стране после его завершения. К тому же многие на время карантина вынужденно остались без работы или существенно уменьшился их заработок», — отметил он.

По словам Юрия Питы, с начала года стоимость аренды в крупнейших городах Украины на фоне роста стоимости квартплаты осталась без существенных изменений. Это утверждение относится к таким городам, как Киев, Харьков, Львов, Одесса и Днепр.

«Ценовые колебания происходят в зависимости от спроса на ту или иную квартиру в определенной локации. Однако общая тенденция свидетельствует, что цены достаточно стабильны», — констатировал глава АСНУ.

Он предположил, что население «готово к новому локдауну». Поэтому арендаторы к своим постоянным клиентам будут более гибкими, предоставляя частичное отсрочки платы — минимум на месяц.

«Я не исключаю даже, что в одной трети случаев арендаторы пойдут на временное снижение стоимости аренды, но не более чем на 15−30%», — подчеркнул Юрий Пита. При этом напомнив, что прошлом году стоимость «просела» на 50%.

В свою очередь директор риелторского объединения «Простор» Юлия Курганова сообщила, что в преддверии очередного жесткого локдауна не наблюдалось тенденции к снижению цен. «Аренда уверенно пользуется спросом», — подчеркнула она.

По ее словам, ощутимого влияния из-за уезжающих не произойдет, потому что все «нестабильные арендаторы» разъехались еще в прошлый раз. Она рассказала, что аренда трехкомнатных квартир, которые и так «редко пользовались спросом», за последнее время просела приблизительно на 15%.

А вот стоимость одно- и двухкомнатных квартир пока не изменилась и вряд ли это произойдет в ближайшем будущем.

Эксперт рынка недвижимости Виктория Берещак отметила, что рынок аренды жилья пострадал куда более существенно, чем первичный и даже вторичный сегмент

«Дело в том, что еще в период прошлогоднего локдауна он просел в объеме в среднем на 70% в столице, и к осени, когда пошло восстановление, откат был не такой заметный: отвоевать удалось лишь 40% потерянных объемов», — констатировала она.

Эту тенденцию эксперт связала с устоявшимся трендом удаленной работы. Многие компании и со снятием жестких ограничений в 2020 году оставили сотрудников на «удаленке». «А те либо сразу уехали домой в регионы, либо с течением времени приняли такое решение», — отметила Берещак.

По ее словам, важную роль сыграл еще один фактор — сокращение зарплат, в частности в тех бизнесах, которые наиболее пострадали от коронавируса. Это — ритейл, тот, что не может похвастать омникальностью, ресторанная, ивент-сфера, сфера рекреации и туризма (отели, спа-отели).

«Урезали зарплаты на 30−40%, а затем далеко не все работодатели вернулись к прежним окладам. Это ударило по кошельку сотрудников, снимать квартиры стало не по карману. Выход был либо уехать из Киева, если работа возможна на „удаленке“, или искать варианты на малой родине, либо отказаться от единоличной аренды в пользу набирающего популярность формата flat-шеринга», — поделилась наблюдениями Виктория Берещак, отметив, что аренда однокомнатных в Киеве сократилась в пользу съема трехкомнатных вариантов.

К каким ценам готовиться. По прогнозам АСНУ, ситуация выровняется ближе к лету, начиная со второй половины мая. Цены не будут расти, оставаясь стабильными, однако они будут отвечать ценам на момент наступления локдауна, спрогнозировал Юрий Пита.

Он предположил, что во время локдауна временно увеличится вакантность квартир под посуточную аренду. В зависимости от региона она может составить от 20% до 35%. Однако, подчеркнул президент АСНУ, это временное явление, «карантинное». По долгосрочной аренде вакантности наблюдаться не будет.

Осенью, заявил Юрий Пита, стоимость аренды может несколько возрасти. Это будет обусловлено прежде всего спросом, а также макроэкономической ситуацией в стране.

При существенных инфляционных процессах стоимость аренды жилья может увеличиться на дополнительные 2−5%. «Однако замечу, на фоне роста стоимости коммунальных платежей (до 10%), вряд ли стоимость аренды возрастет, ведь коммуналку оплачивает именно арендатор», — убежден глава АСНУ.

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