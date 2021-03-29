Дефицит бюджета Пенсионного фонда Украины — 7,5 млрд гривен

Доходы Пенсионного фонда Украины за январь-март 2021 года составили 1116,6 млрд гривен, расходы – 124,1 млрд гривен.
Об этом говорится на сайте ПФУ.
Дефицит средств фонда достиг 7,5 млрд гривен.
В общих доходах ПФУ средства государственного бюджета составили 41,8 млрд гривен. Собственные средства составили 74,84 млрд гривен, в т. ч. полученные из государственного бюджета за некоторые категории застрахованных лиц и покрытия недополученной суммы средств от применения льготного размера единого взноса, 7,3 млрд гривен.
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