Дефицит бюджета Пенсионного фонда Украины — 7,5 млрд гривен

Доходы Пенсионного фонда Украины за январь-март 2021 года составили 1116,6 млрд гривен, расходы – 124,1 млрд гривен.

Об этом говорится на сайте ПФУ.

Дефицит средств фонда достиг 7,5 млрд гривен.

В общих доходах ПФУ средства государственного бюджета составили 41,8 млрд гривен. Собственные средства составили 74,84 млрд гривен, в т. ч. полученные из государственного бюджета за некоторые категории застрахованных лиц и покрытия недополученной суммы средств от применения льготного размера единого взноса, 7,3 млрд гривен.