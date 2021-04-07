Особенности принятия наследства ребенком

Каждый имеет право передать свою долю имущества после смерти, оформив завещание. Оно позволяет завещать свое имущество любому: физическому лицу, юридическому (предприятию, учреждению, организации) или даже в пользу государства.
Об этом пишет Минюст.
И при этом не имеет значения, есть ли у потенциальных наследников родственные связи с наследодателем.
Кроме того, завещая свое имущество, наследодатель вправе лишить кого-либо из наследников права на получение своей доли в наследстве.
Между тем, законом определен круг лиц, которые независимо от содержания завещания имеют право на обязательную долю в наследстве. В частности, это: малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя.
К ним также относятся дети, которые были зачаты при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.
Такие дети имеют право получить половину своей доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.
Как правильно вступить в наследство в таком случае. По общему правилу, чтобы принять наследство, нужно подать нотариусу заявление о принятии наследства в течение 6 месяцев со дня смерти наследодателя.
Наследник, который постоянно проживал вместе с наследодателем на время открытия наследства, считается принявшим наследство, если в течение срока, установленного статьей 1270 данного Кодекса, он не заявил об отказе от него.
Дети не обязаны подавать нотариусу заявление о принятии наследства и считаются принявшими наследство автоматически, если не отказались от него в порядке, установленном законом.
Заметим, что ребенок считается принявшим наследство, даже если на момент смерти наследодателя жил отдельно.
Для оформления наследственных прав ребенка заявление нотариусу подают:
Важным в вопросе принятия наследства детьми является обоснованная необходимость в этом, поскольку в состав наследства входят не только права, но и обязанности. Это означает, что если наследодатель получил кредит и при жизни не выплатил его, обязанность по уплате кредита переходит к наследникам. Правда, на наследников возлагается обязанность удовлетворить требования кредиторов наследодателя в пределах стоимости имущества, полученного по наследству.
Но, согласитесь, даже если стоимость обязательств будет равна стоимости наследственного имущества, вступать ребенку в наследство нецелесообразно, ведь это может привести к возникновению проблем в будущем: реализация имущества, оформление документов, уплата налогов, расчеты с кредиторами и т.д.
Поэтому, закон предоставляет возможность несовершеннолетнему лицу в возрасте от 14 до 18 лет отказаться от принятия наследства по согласию родителей (усыновителей), опекуна и органа опеки и попечительства.
В свою очередь, от имени малолетнего, недееспособного лица отказаться от принятия положенного им наследства могут родители (усыновители), опекун, но только с разрешения органа опеки и попечительства.
Обязательным условием надлежащего оформления наследства, в состав которого входит имущество, права на которое подлежат государственной регистрации, является получение свидетельства о праве на наследство. Оно выдается по истечении 6 месяцев со дня открытия наследства.
Получить свидетельство можно в любое время.
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