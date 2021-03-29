Впервые с 2015 года: НБУ зафиксировал отток иностранных инвестиций из Украины

Чистый отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину за 2020 год составил 868,2 млн долларов. В 2019 году чистый приток составил 5,860 млрд долларов.
Об этом говорят данные Национального банка Украины.
Таким образом, отток ПИИ из Украины наблюдается впервые с 2015 года, когда он составил 458 млн долларов. После этого наблюдался приток ПИИ: в 2016 году – 3,810 млрд долларов, в 2017 году – 3,692 млрд долларов, в 2018 году – 4,455 млрд долларов, в 2019 году – 5,860 млрд долларов.
Напомним, по данным НБУ, сводный платежный баланс Украины за 2020 год сформировался с профицитом 2,0 млрд долларов. Это в три раза меньше, чем в 2019 году (6,0 млрд долларов).
Отток капитала по финансовому счету (чистое кредитование) в 2020 году составлял 4,6 млрд долларов (в 2019 году чистый приток составил 10,1 млрд долларов) и обусловливался преимущественно операциями частного сектора.
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