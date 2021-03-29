Впервые с 2015 года: НБУ зафиксировал отток иностранных инвестиций из Украины

Чистый отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину за 2020 год составил 868,2 млн долларов. В 2019 году чистый приток составил 5,860 млрд долларов.

Об этом говорят данные Национального банка Украины.

Таким образом, отток ПИИ из Украины наблюдается впервые с 2015 года, когда он составил 458 млн долларов. После этого наблюдался приток ПИИ: в 2016 году – 3,810 млрд долларов, в 2017 году – 3,692 млрд долларов, в 2018 году – 4,455 млрд долларов, в 2019 году – 5,860 млрд долларов.

Напомним, по данным НБУ, сводный платежный баланс Украины за 2020 год сформировался с профицитом 2,0 млрд долларов. Это в три раза меньше, чем в 2019 году (6,0 млрд долларов).

Отток капитала по финансовому счету (чистое кредитование) в 2020 году составлял 4,6 млрд долларов (в 2019 году чистый приток составил 10,1 млрд долларов) и обусловливался преимущественно операциями частного сектора.

Справка Finance.ua:

Украина намерена нарастить приток прямых иностранных инвестиций ( ПИИ ) к 2025 году до $ 15 млрд в год, тогда как по итогам 2020 года их отток составил $ 420 млн, а в 2021 году Национальный банк прогнозирует восстановление притока ПИИ на уровне $ 3 млрд.

В Национальном банке прогнозируют в этом году возобновление притока прямых иностранных инвестиций на уровне 3 миллиардов долларов — в 2020 году их отток составил 100 миллионов долларов.

На конец прошлого года в экономике Украины было $ 49 млрд иностранного капитала, из которого $ 16 млрд было инвестировано в последние пять лет, включая $ 3,2 млрд реинвестированного капитала.

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