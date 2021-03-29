В ЕС подсчитали, сколько человек лишились работы из-за пандемии

Борьба с пандемией коронавируса в Евросоюзе привела к тому, что около 6 млн человек лишились работы, сильнее всего этот кризис ударил по молодежи.
Еврокомиссия работает над тем, чтобы в ЕС не выросло «потерянное поколение», сказал в интервью РИА Новости еврокомиссар по занятости и социальным правам Николас Шмит.
«Безработица в ЕС выросла до 7,3% в январе 2021 года с 6,6% годом ранее. Пандемия стала причиной того, что 6 миллионов человек потеряли работу. Особенно сильно пострадала молодежь: почти 3 миллиона молодых людей в настоящее время в ЕС не имеют работы. У нас есть общий долг — гарантировать, чтобы они не стали потерянным поколением», — сказал Шмит.
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Еврокомиссия запустила программу «Поддержка занятости молодежи», чтобы вместе с инициативой «Гарантия для молодежи» расширять возможности трудоустройства для молодых людей.
В рамках проекта «Гарантия для молодежи» страны Евросоюза обязались сделать так, чтобы все молодые люди в возрасте до 30 лет получали качественное предложение о трудоустройстве, продолжении обучения или о стажировке в течение четырех месяцев после того, как они стали безработными или покинули учебное заведение, напомнил Шмит.
Экономика Евросоюза весной прошлого года погрузилась в сильнейший за многие десятилетия кризис, поскольку были введены жесткие ограничения на социально-экономическую жизнь.
Среди них закрытие границ, остановка туризма, ограничение работы непродовольственных магазинов, салонов красоты, спортивных клубов, ограничения на проведение массовых мероприятий.
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