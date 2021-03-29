Гибридный поезд от Stadler может пройти на аккумуляторах без контактной сети до 185 км

Компания Stadler успешно завершила испытания поезда Flirt Akku, оснащенного тяговыми аккумуляторными батареями.

Об этом пишет ЦТС со ссылкой на Железные дороги мира.

Поезд, рассчитанный на питание от контактной сети или тяговых аккумуляторных батарей, впервые представили в 2018 году.

Проект финансировался Федеральным министерством экономики и энергетики Германии и осуществлялся совместно с Техническим университетом Берлина и германской компанией EWE.

Целью создания поезда было обеспечение возможности преодолевать достаточно протяженные неэлектрифицированные участки, не создавая вредных выбросов, выделяемых поездами на дизельной тяге.

За прошедшее время пробег поезда при работе только от аккумуляторных батарей составил 15 тыс. км.

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Особое внимание уделялось исследованию поведения батарей при различных сценариях, в частности при незапланированных задержках на линии и экстремальных погодных условиях.

Летом 2019 года прошли испытания поезда при аномально высокой температуре воздуха, достигавшей 40 °C, когда система кондиционирования воздуха, которой оснащен поезд, работала с максимальной нагрузкой.

Зимой 2021 года испытания проходили при значительных отрицательных температурах.

В исследованиях принимала участие компания – изготовитель батарей INTILION (Германия).

По итогам испытаний максимальная дальность пробега на участках без контактной сети достигла 185 км. Расчетное значение этого показателя составляет 150 км.