Госбюджет получил почти миллиард от приватизации за первый квартал

От приватизации в первом квартале в государственный бюджет поступило 963,3 миллиона гривен, больше всего – в марте.

Об этом сообщает Фонд госимущества в Facebook.

Отмечается, что стоимость выставленных на аукцион за этот период активов превышает 1 млрд грн, однако несколько победителей еще не подписали договоры о купле-продаже.

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В марте в среднем более 4 предпринимателей участвовали в приватизационных торгах, в течение этого месяца провели 167 аукционов и получили более 750 миллионов гривен.

Всего за первый квартал региональными отделениями Фонда было проведено 377 аукционов.



Инфографика: Фонд госимущества

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