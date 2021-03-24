Алименты за 16 лет: должник уплатил 111 тыс. грн

Житель г. Сумы уплатил 16-летний долг по алиментам в размере 111 124 грн. Кроме того, с него было взыскано 55 562 грн штрафа и 11 112 грн исполнительного сбора.

Об этом сообщает Министерство юстиции.

«На исполнении в Миргородском горрайонном отделе государственной исполнительной службы Северо-Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции г. Сумы с апреля 2013 года находилось исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание ребенка, начиная с февраля 2005 года», — говорится в сообщении.

Постановлением государственного исполнителя наложен арест на все имущество должника и его счета, сведения внесены в Государственные реестры прав движимого и недвижимого имущества. Кроме того, для обеспечения требований по уплате алиментов, государственным исполнителем к должнику применены меры, предусмотренные частью 9 статьи 71 Закона Украины «Об исполнительном производстве».

Как отмечается, благодаря применению установленных Законом ограничений, должник уплатил 16-летний долг.

Всего за 22−28 марта органы ГИС взыскали 111,5 млн грн алиментов. Из них 23,6 млн грн проблемной задолженности.

«В целом же с начала 2021 года взыскано 1,3 млрд грн алиментных платежей, из которых 260,1 млн грн — благодаря применению к должникам установленных Законом ограничений», — добавили в Минюсте.

Справка Finance.ua:

Иногда происходит так, что алименты становятся неподъемным финансовым бременем, когда их платить просто нечем.

За неуплату алиментов должник может быть лишен права на получение субсидии.

Народные депутаты в первом чтении одобрили законопроект № 3881, который увеличивает минимальный размер алиментов.

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