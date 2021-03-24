0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 98 0

Без очередей и бюрократии: На портале «Дія» доступны более 50 государственных услуг

Без очередей и бюрократии: На портале «Дія» доступны более 50 государственных услуг

За год работы портала «Дія» в него добавлено 50 государственных услуг.

Об этом пише Министерство юстиции в Telegram-канале.

«Сейчас на портале можно получить онлайн более 50 государственных услуг всего в несколько кликов без очередей и бюрократии», — пишет Минюст.

Основные услуги: аннулирование разрешения на выполнение строительных работ; бронирование разрешений на международные перевозки грузов; верификация водительского удостоверения; верификация тех. паспорта; выписка о земельном участке; выписка о нормативной денежной оценке; открытие ФЛП; восстановление и обмен водительского удостоверения; сведения о владельце земли; внесение изменений о ФЛП; внесение изменений в разрешение на выполнение строительных работ; декларация об отходах; декларация о готовности объекта к эксплуатации на основании стройпаспорта; декларирование изменения цен на товары; справка из Реестра застрахованных лиц; справка об отсутствии судимости; разрешение на выполнение строительных работ; разрешение на водопользование; пособие по безработице; пособие при рождении ребенка; еМалыш; закрытие ФЛП; заказ индивидуального номерного знака.

«Услуга регистрации ФЛП стала одним из первых онлайн-сервисов на портале Дія, который Министерство цифровой трансформации Украины запустило год назад, и одной из самых популярных. За год около 40% предпринимателей открывали ФЛП онлайн», — добавили в министерстве.

Справка Finance.ua:

  • Минцифры планирует запустить услугу «Статический QR» на электронном сервисе госуслуг «Дія». С этой услугой предприниматели смогут создавать QR-код, с помощью которого клиенты будут передавать онлайн цифровую копию документа для подтверждения личности.
  • В феврале Верховная Рада Украины приравняла цифровые права в приложении «Дія» к бумажным. Соответствующая норма есть в принятых изменениях в закон о дорожном движении.
  • Минцифры вводит в приложении Дія бесконтактную технологию NFC, благодаря которой можно будет приложить ID-паспорт к телефону и авторизоваться в приложении без BankID НБУ.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Минюстиции
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.