Без очередей и бюрократии: На портале «Дія» доступны более 50 государственных услуг

За год работы портала «Дія» в него добавлено 50 государственных услуг.
Об этом пише Министерство юстиции в Telegram-канале.
«Сейчас на портале можно получить онлайн более 50 государственных услуг всего в несколько кликов без очередей и бюрократии», — пишет Минюст.
Основные услуги: аннулирование разрешения на выполнение строительных работ; бронирование разрешений на международные перевозки грузов; верификация водительского удостоверения; верификация тех. паспорта; выписка о земельном участке; выписка о нормативной денежной оценке; открытие ФЛП; восстановление и обмен водительского удостоверения; сведения о владельце земли; внесение изменений о ФЛП; внесение изменений в разрешение на выполнение строительных работ; декларация об отходах; декларация о готовности объекта к эксплуатации на основании стройпаспорта; декларирование изменения цен на товары; справка из Реестра застрахованных лиц; справка об отсутствии судимости; разрешение на выполнение строительных работ; разрешение на водопользование; пособие по безработице; пособие при рождении ребенка; еМалыш; закрытие ФЛП; заказ индивидуального номерного знака.
«Услуга регистрации ФЛП стала одним из первых онлайн-сервисов на портале Дія, который Министерство цифровой трансформации Украины запустило год назад, и одной из самых популярных. За год около 40% предпринимателей открывали ФЛП онлайн», — добавили в министерстве.
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