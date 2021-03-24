Без очередей и бюрократии: На портале «Дія» доступны более 50 государственных услуг

За год работы портала «Дія» в него добавлено 50 государственных услуг.

Об этом пише Министерство юстиции в Telegram-канале.

«Сейчас на портале можно получить онлайн более 50 государственных услуг всего в несколько кликов без очередей и бюрократии», — пишет Минюст.

Основные услуги: аннулирование разрешения на выполнение строительных работ; бронирование разрешений на международные перевозки грузов; верификация водительского удостоверения; верификация тех. паспорта; выписка о земельном участке; выписка о нормативной денежной оценке; открытие ФЛП; восстановление и обмен водительского удостоверения; сведения о владельце земли; внесение изменений о ФЛП; внесение изменений в разрешение на выполнение строительных работ; декларация об отходах; декларация о готовности объекта к эксплуатации на основании стройпаспорта; декларирование изменения цен на товары; справка из Реестра застрахованных лиц; справка об отсутствии судимости; разрешение на выполнение строительных работ; разрешение на водопользование; пособие по безработице; пособие при рождении ребенка; еМалыш; закрытие ФЛП; заказ индивидуального номерного знака.

«Услуга регистрации ФЛП стала одним из первых онлайн-сервисов на портале Дія, который Министерство цифровой трансформации Украины запустило год назад, и одной из самых популярных. За год около 40% предпринимателей открывали ФЛП онлайн», — добавили в министерстве.

Справка Finance.ua:

Минцифры планирует запустить услугу «Статический QR» на электронном сервисе госуслуг «Дія». С этой услугой предприниматели смогут создавать QR-код, с помощью которого клиенты будут передавать онлайн цифровую копию документа для подтверждения личности.

В феврале Верховная Рада Украины приравняла цифровые права в приложении «Дія» к бумажным. Соответствующая норма есть в принятых изменениях в закон о дорожном движении.

Минцифры вводит в приложении Дія бесконтактную технологию NFC , благодаря которой можно будет приложить ID-паспорт к телефону и авторизоваться в приложении без BankID НБУ .

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