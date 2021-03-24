Банки-банкроты в феврале получили 91 млн грн

В течение февраля на счета неплатежеспособных банков, находящихся в ликвидации и управлении Фонда гарантирования вкладов, поступило 91,3 млн грн.

Об этом сообщает ФГВФЛ.

Из общей суммы поступлений наибольший объем средств от погашения ценных бумаг — 48,7 млн грн получил Мисто Банк.

От погашения кредитов получено 26,9 млн грн, из которых наибольшую сумму поступлений получили банк «Аркада» (9 млн грн) и банк «Премиум» (8,6 млн грн).

Поступления от продажи активов составили 14,5 млн грн, аренды имущества — 1,2 млн грн.



По объемам поступлений от продажи активов лидировали в частности:

— Фидобанк — 8,3 млн грн;

— Диамантбанк — 2,5 млн грн;

— ВТБ Банк — 1,3 млн грн;

— Дельта Банк — 1,3 млн грн.

Всего с начала года сумма поступлений средств в банки составила 112,4 млн грн, в т. ч. от продажи активов — 19,5 млн грн, погашения кредитов — 41,8 млн грн, аренды имущества — 2,3 млн грн, погашения ценных бумаг — 48,7 млн грн.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr