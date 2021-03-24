Банки-банкроты в феврале получили 91 млн грн

В течение февраля на счета неплатежеспособных банков, находящихся в ликвидации и управлении Фонда гарантирования вкладов, поступило 91,3 млн грн.
Об этом сообщает ФГВФЛ.
Из общей суммы поступлений наибольший объем средств от погашения ценных бумаг — 48,7 млн грн получил Мисто Банк.
От погашения кредитов получено 26,9 млн грн, из которых наибольшую сумму поступлений получили банк «Аркада» (9 млн грн) и банк «Премиум» (8,6 млн грн).
Поступления от продажи активов составили 14,5 млн грн, аренды имущества — 1,2 млн грн.
По объемам поступлений от продажи активов лидировали в частности:
— Фидобанк — 8,3 млн грн;
— Диамантбанк — 2,5 млн грн;
— ВТБ Банк — 1,3 млн грн;
— Дельта Банк — 1,3 млн грн.
Всего с начала года сумма поступлений средств в банки составила 112,4 млн грн,
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