0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 43 0

Банки-банкроты в феврале получили 91 млн грн

Банки-банкроты в феврале получили 91 млн грн

В течение февраля на счета неплатежеспособных банков, находящихся в ликвидации и управлении Фонда гарантирования вкладов, поступило 91,3 млн грн.

Об этом сообщает ФГВФЛ.

Из общей суммы поступлений наибольший объем средств от погашения ценных бумаг — 48,7 млн грн получил Мисто Банк.

От погашения кредитов получено 26,9 млн грн, из которых наибольшую сумму поступлений получили банк «Аркада» (9 млн грн) и банк «Премиум» (8,6 млн грн).

Поступления от продажи активов составили 14,5 млн грн, аренды имущества — 1,2 млн грн.

По объемам поступлений от продажи активов лидировали в частности:

— Фидобанк — 8,3 млн грн;

— Диамантбанк — 2,5 млн грн;

— ВТБ Банк — 1,3 млн грн;

— Дельта Банк — 1,3 млн грн.

Всего с начала года сумма поступлений средств в банки составила 112,4 млн грн, в т. ч. от продажи активов — 19,5 млн грн, погашения кредитов — 41,8 млн грн, аренды имущества — 2,3 млн грн, погашения ценных бумаг — 48,7 млн грн.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит
Все, что мы знаем про:ФГВФЛ
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.