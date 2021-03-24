Банки получили 170 млн грн короткого рефинанса

Национальный банк на аукционе 26 марта предоставил двум банкам 170 млн грн рефинансирования сроком до 84 дней под 6,5% годовых.

По данным НБУ, рефинанс получили такие банки:

1. Банк Конкорд – 120 млн грн

2. БТА Банк – 50 млн грн.

19 марта два банка получили 180 млн грн рефинансирования сроком до 84 дней под 6,5% годовых. Из них банк «Конкорд» привлек 120 млн грн, а банк «Авангард» – 60 млн грн.

12 марта 13 банков получили 2,584 млрд грн рефинансирования НБУ сроком до 84 дней (3 месяца) и 1820 дней (5 лет) под 6,5% годовых.

Из них МИБ получил 100 млн грн короткого рефинанса, а 12 банков – 2,484 млрд грн долгосрочного рефинансирования. Больше всего получил Банк Кредит Днепр – 700 млн грн.