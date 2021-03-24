0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 23 0

Банки получили 170 млн грн короткого рефинанса

Банки получили 170 млн грн короткого рефинанса

Национальный банк на аукционе 26 марта предоставил двум банкам 170 млн грн рефинансирования сроком до 84 дней под 6,5% годовых.

По данным НБУ, рефинанс получили такие банки:

1. Банк Конкорд – 120 млн грн

2. БТА Банк – 50 млн грн.

19 марта два банка получили 180 млн грн рефинансирования сроком до 84 дней под 6,5% годовых. Из них банк «Конкорд» привлек 120 млн грн, а банк «Авангард» – 60 млн грн.

12 марта 13 банков получили 2,584 млрд грн рефинансирования НБУ сроком до 84 дней (3 месяца) и 1820 дней (5 лет) под 6,5% годовых.

Из них МИБ получил 100 млн грн короткого рефинанса, а 12 банков – 2,484 млрд грн долгосрочного рефинансирования. Больше всего получил Банк Кредит Днепр – 700 млн грн.

По материалам Финансовый клуб
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.