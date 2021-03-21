В Украину привезли 35 военных Hummer (фото)

В одесский порт прибыл американский сухогруз с армейскими машинами для Вооруженных сил Украины, пишет auto.24tv.ua.

Сухогруз Ocean Glory под американским флагом уже зашел в одесский порт.

Судно доставило в Украину около 350 тонн военного снаряжения, в том числе 35 армейских внедорожников HMMWV. Ожидается, что разгрузка оборудования продлится несколько дней.

Сухогруз Ocean Glory специализируется на военных перевозках. Построен в 2015 году, длина 171 метр, ширина 25 метров, дедвейт около 20 тысяч тонн.