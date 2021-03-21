0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 54 0

Как снизилось мировое автопроизводство из-за COVID-19: кто пострадал больше всего

Как снизилось мировое автопроизводство из-за COVID-19: кто пострадал больше всего

После мрачного 2019 года, когда произошло заметное снижение почти на 5% в мировом производстве автомобилей (до менее чем 92 млн 200 тыс. автомобилей, грузовых автомобилей и автобусов) после десятилетнего роста, мировой автопром столкнулся с новым, беспрецедентным вызовом в 2020 году из-за пандемии COVID .

Об этом пишет Укравтопром.

Данные свидетельствуют о снижении производства на 2020 год на 16% до менее чем 78 млн автомобилей, что эквивалентно уровням продаж в 2010 году.

Для Европы наблюдалось падение более чем на 21%. Все основные страны-производители имели резкие падения, колеблясь от 11% до почти 40%. Европа составляла почти 22% доли мирового производства.

В Америке производство в 2020 году 15 млн 700 тыс. единиц составило 20% доли мирового производства. В регионе NAFTA производство сократилось более чем на 20%, а производство в США сократилось на 19%. Южная Америка упала более чем на 30%, а Бразилия — почти на 32%.

Африканский континент также резко сократился более чем на 35%. Между тем Азия противостояла достаточно хорошо, уменьшившись лишь на 10%.

Китай, сильно пострадавший в первые месяцы 2020 года, очень быстро восстановился; в общем, сокращение производства в Китае было ограничено лишь 2%. Азия остается на сегодняшний день крупнейшим в мире производственным регионом, с 57% доли мирового производства. OICA также составляет показатели продаж/регистраций в своих странах-членах.

Тенденция продаж Тенденция продаж 2020 демонстрирует подобное падение, однако ограничена примерно 12%. Президент Фу с удовлетворением отметил, что «последние несколько месяцев 2020 года во всем мире продемонстрировали постепенное восстановление до уровня 2019 года, таким образом, конечные результаты явно лучше сначала ожидаемого снижения на 20% и больше». Однако существуют заметные различия: резкое падение превышает 20% или даже 30% в большинстве основных рынков, за исключением Китая (-2%) и Южной Кореи, которые выросли на 6%; также турецкий рынок работал очень хорошо после 2 лет очень сильного падения в 2018 и 2019 годах.

Хотите купить новое авто, но не хватает средств? Удобный сервис от Finance.ua поможет выбрать персональный кредит. Анализируем ваши требования по кредитным продуктам и предлагаем лучшие варианты:

Сравнить и заказать кредит

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.