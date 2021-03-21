Как снизилось мировое автопроизводство из-за COVID-19: кто пострадал больше всего

После мрачного 2019 года, когда произошло заметное снижение почти на 5% в мировом производстве автомобилей (до менее чем 92 млн 200 тыс. автомобилей, грузовых автомобилей и автобусов) после десятилетнего роста, мировой автопром столкнулся с новым, беспрецедентным вызовом в 2020 году из-за пандемии COVID .

Об этом пишет Укравтопром.

Данные свидетельствуют о снижении производства на 2020 год на 16% до менее чем 78 млн автомобилей, что эквивалентно уровням продаж в 2010 году.

Для Европы наблюдалось падение более чем на 21%. Все основные страны-производители имели резкие падения, колеблясь от 11% до почти 40%. Европа составляла почти 22% доли мирового производства.

В Америке производство в 2020 году 15 млн 700 тыс. единиц составило 20% доли мирового производства. В регионе NAFTA производство сократилось более чем на 20%, а производство в США сократилось на 19%. Южная Америка упала более чем на 30%, а Бразилия — почти на 32%.

Африканский континент также резко сократился более чем на 35%. Между тем Азия противостояла достаточно хорошо, уменьшившись лишь на 10%.

Китай, сильно пострадавший в первые месяцы 2020 года, очень быстро восстановился; в общем, сокращение производства в Китае было ограничено лишь 2%. Азия остается на сегодняшний день крупнейшим в мире производственным регионом, с 57% доли мирового производства. OICA также составляет показатели продаж/регистраций в своих странах-членах.

Тенденция продаж Тенденция продаж 2020 демонстрирует подобное падение, однако ограничена примерно 12%. Президент Фу с удовлетворением отметил, что «последние несколько месяцев 2020 года во всем мире продемонстрировали постепенное восстановление до уровня 2019 года, таким образом, конечные результаты явно лучше сначала ожидаемого снижения на 20% и больше». Однако существуют заметные различия: резкое падение превышает 20% или даже 30% в большинстве основных рынков, за исключением Китая (-2%) и Южной Кореи, которые выросли на 6%; также турецкий рынок работал очень хорошо после 2 лет очень сильного падения в 2018 и 2019 годах.

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