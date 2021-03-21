Horizon Capital продала свою долю в медсети «Добробут»

Инвестиционная компания Horizon Capital объявила, что ее фонд Emerging Europe Growth Fund III, LP продал миноритарный пакет акций медицинской сети “Добробут” существующим акционерам компании — основному акционеру и генеральному директору “Добробута” Олегу Калашникову и инвесткомпании Concorde Capital.
При этом, как отмечается в сообщении Concorde Capital, финансовые детали сделки не разглашаются.
Медсеть “Добробут” привлекла инвестиции Horizon Capital в апреле 2019 года, что помогло компании быстро реализовать стратегические проекты и позволили ускорить темпы роста бизнеса.
Отмечается, что за последние два года “Добробут” осуществил выгодные покупки клиник “Борис” и “Доктор Сэм”, завершил строительство флагманской больницы; расширил сеть амбулаторных клиник, а также усилил управленческую команду, еще больше закрепив ведущие позиции на рынке медицинских услуг Украины.
Калашников отметил, что привлечение Horizon Capital в 2019 году стало важным шагом для реализации стратегии расширения медсети.
В свою очередь, гендиректор Concorde Capital Игорь Мазепа пояснил, что компания решила выкупить с Калашниковым долю Horizon Capital, поскольку они “видят большую перспективу в развитии сектора частной медицины”.
“Рынок медицинских услуг оценивается в 6 млрд долларов, при этом потребность в качественных услугах в Украине на сегодняшний день очень велика, а предложение — недостаточное, и у нас есть амбиции занять эту нишу”, — заявил он.
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