На чем украинцы экономят больше всего (инфографика)

Во время карантина одной из стратегий выживания украинцев в современных условиях стала экономия затрат на разные статьи семейного бюджета.
Об этом свидетельствует исследование R&B Group, проведенное в марте 2021 года.
Аналитики подсчитали, что сегодня украинцы чаще всего экономят на таких статьях расходов:
Эксперты отмечают, что за последние два года (с января 2019) украинцы стали чаще экономить:
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С другой стороны, сегодня реже упоминаются такие статьи экономии, как коммунальные расходы (28% против 37%), образование (7% против 12%), связь (14% против 17%), мелкая бытовая техника (26% против 29%) и ряд других.
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