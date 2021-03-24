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На чем украинцы экономят больше всего (инфографика)

На чем украинцы экономят больше всего (инфографика)

Во время карантина одной из стратегий выживания украинцев в современных условиях стала экономия затрат на разные статьи семейного бюджета.

Об этом свидетельствует исследование R&B Group, проведенное в марте 2021 года.

Аналитики подсчитали, что сегодня украинцы чаще всего экономят на таких статьях расходов:

  • отдых и отпуск (51%);
  • одежда и обувь (50%);
  • продукты питания (44%);
  • досуг и развлечения (41%);
  • лечение и медикаменты (30%);
  • покупка крупной бытовой техники (30%).

Эксперты отмечают, что за последние два года (с января 2019) украинцы стали чаще экономить:

  • на отдыхе и отпуске (51% против 47%);
  • на досуге и развлечениях (41% против 36%);
  • а также на предметах роскоши (23% против 18%).

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С другой стороны, сегодня реже упоминаются такие статьи экономии, как коммунальные расходы (28% против 37%), образование (7% против 12%), связь (14% против 17%), мелкая бытовая техника (26% против 29%) и ряд других.

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По материалам Finance.UA
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