0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 124 0

Киевстар вводит «семейные» скидки для контрактных абонентов

Киевстар вводит «семейные» скидки для контрактных абонентов

Компания Киевстар сообщает, что теперь контрактные абоненты могут получить скидку при подключении двух или более номеров на свой счет.

Об этом сказано в сообщении компании.

Условия акции «Моя семья». В зависимости от тарифа и количества номеров, они смогут сэкономить на мобильной связи в течение года от 180 до 7200 гривен.

Преимущества контрактного обслуживания – на счете одного абонента можно объединить до 5 номеров членов семьи или друзей. Пополнять эти номера и управлять услугами можно с одного счета. Киевстар будет предоставлять скидку на стоимость тарифа в зависимости от количества подключенных номеров:

  • при подключении 2 номеров – 5% от стоимости каждого тарифа.
  • при подключении 3 и более номеров – 10%.

Пример. Если на одном счете будет 3 номера, то стоимость тарифа «Smart» будет на 15 гривен меньше – 135 грн в месяц. Стоимость тарифа «Smart+» будет ниже на 25 грн, а тарифа «Smart Max» – на 30 грн.

Скидки будут действовать в течение одного года с момента подключения актуальных контрактных тарифов «Smart», «Smart+», «Smart Max» и других предложений в линейке.

Кто сможет воспользоваться акцией – все абоненты Киевстар, в том числе абоненты, которые перенесут свой номер в сеть оператора по MNP.

Акция не распространяется на тарифы со специальными условиями: «Простой», «Звонки для родителей», «Интернет для родителей», «Киевстар Семья» и «SIM для устройств».

Справка Finance.ua:

  • Мобильный оператор «Киевстар» ввел единые условия для использования дополнительных пакетов мобильного интернета. Нововведение вступило в силу на прошлой неделе и затронуло всех абонентов как предоплаченной, так и контрактной формы обслуживания.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.