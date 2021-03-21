Киевстар вводит «семейные» скидки для контрактных абонентов

Компания Киевстар сообщает, что теперь контрактные абоненты могут получить скидку при подключении двух или более номеров на свой счет.
Об этом сказано в сообщении компании.
Условия акции «Моя семья». В зависимости от тарифа и количества номеров, они смогут сэкономить на мобильной связи в течение года от 180 до 7200 гривен.
Преимущества контрактного обслуживания – на счете одного абонента можно объединить до 5 номеров членов семьи или друзей. Пополнять эти номера и управлять услугами можно с одного счета. Киевстар будет предоставлять скидку на стоимость тарифа в зависимости от количества подключенных номеров:
Пример. Если на одном счете будет 3 номера, то стоимость тарифа «Smart» будет на 15 гривен меньше – 135 грн в месяц. Стоимость тарифа «Smart+» будет ниже на 25 грн, а тарифа «Smart Max» – на 30 грн.
Скидки будут действовать в течение одного года с момента подключения актуальных контрактных тарифов «Smart», «Smart+», «Smart Max» и других предложений в линейке.
Кто сможет воспользоваться акцией – все абоненты Киевстар, в том числе абоненты, которые перенесут свой номер в сеть оператора по MNP.
Акция не распространяется на тарифы со специальными условиями: «Простой», «Звонки для родителей», «Интернет для родителей», «Киевстар Семья» и «SIM для устройств».
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