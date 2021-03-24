OnePlus представила смартфоны серии 9

Китайская компания OnePlus провела презентацию сразу трех устройств серии 9: флагманских OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro, а также более доступного OnePlus 9 9R.

Интересно, что ранее сообщалось только о двух моделях, и велика вероятность, что OnePlus 9R будет доступен только для рынка Индии.

Оба страрших телефона будут работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 888 и будут поставляться с батареями емкостью 4500 мАч, 8/12 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ памяти. В гаджетах нет разъема для наушников 3,5 мм и слота для карт памяти microSD.



Фото: ixbt.com/OnePlus 9 Pro

Младшая модель OnePlus 9R использует процессор Snapdragon 870 — по сути, вариант 865+ с тактовой частотой основного процессора до 3,2 ГГц. Следует отметить, что фактическая разница в производительности между этим чипом и новым Snapdragon 888 в 9 и 9 Pro должна быть довольно небольшой.

Смартфоны отличаются, среди прочего, размерами экрана: OnePlus 9 будет оснащен 6,55-дюймовым дисплеем Full HD, а OnePlus 9 Pro получит 6,7-дюймовый дисплей QHD.

Дизайн OnePlus 9 Pro, похоже, в значительной степени соответствует эргономике обычного OnePlus 8 прошлого года, с закругленным стеклом переднего дисплея и стеклом задней крышки, однако изгибы с обеих сторон более симметричны друг другу.

Одна из больших новых функций OnePlus 9 и 9 Pro — это совершенно новые камеры. Основной датчик IMX789 имеет разрешение 48 МП. Датчик имеет пиксели 1,22 мкм и настройку цветного фильтра Quad-Bayer, регулярно уменьшая до 12 МП эффективных пикселей 2,44 мкм. Пиксели здесь в 1,18 раза больше, чем сенсор на OnePlus 8 Pro, а поскольку разрешение осталось прежним, это означает, что оптический форм-фактор сенсора увеличился до 1 / 1,31 дюйма.



Фото: ixbt.com/OnePlus 9

Что довольно странно и уникально в этом подходе, так это датчик 16:11, который сильно отличается от традиционного форм-фактора 4: 3, который мы всегда видели в смартфонах. OnePlus здесь также рекламирует свой собственный 12-битный АЦП, который должен увеличить динамический диапазон, который модуль может захватывать.

Сверхширокий сенсор в новых телефонах представляет собой 50-мегапиксельный IMX766, тот же датчик, который OPPO использовал в датчиках основной камеры Find X3 Pro, с пикселями 1,0 мкм, которые позволяют делать снимки с разрешением 12,5 МП с эффективным размером пикселей 2 мкм.

OnePlus использует новую усовершенствованную оптическую линзу произвольной формы, которая способна исправлять искажение сверхшироких снимков. Это означает, что мы должны ожидать гораздо более четких изображений от модулей OnePlus 9 и 9 Pro. Huawei была первой, кто применил эту технологию, но использовала ее только в сверхвысоком классе Mate 40 Pro +.

Эксклюзивно для OnePlus 9 Pro, представлен телеобъектив с 3,3-кратным увеличением в виде сенсора OV08a10 на 8 МП.

Важная роль отведена программному обеспечению. OnePlus рекламирует свое сотрудничество с Hasselblad в области системы камер, и они обещают гораздо лучшую калибровку цвета в этом поколении. Как именно партнерство с Hasselblad поможет OnePlus, неясно, кроме их обещаний более точной цветопередачи.

Основным отличием OnePlus 9R, кроме процессора стала система камер: их четыре, основная старого поколения с разрешением 48 мегапикселей, два датчика вспомогательные (макрообъектив и монохромный). В остальном все почти идентично старшим моделям.

OnePlus 9 с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ будет стоить около $690, а версия с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти — $830. В Украине цена этого гаджета должна стартовать с 23 тыс грн. Эта модель будет доступна в трех цветах: Astral Black, Winter Mist и Arctic Sky.

Старшая версия, модель OnePlus 9 Pro с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти обойдется в $900, а топовый вариант на 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти — $970. Цветовых исполнений у этой модели тоже три: Stellar Black, Morning Mist, Pine Green.