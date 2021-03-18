Аналитики снизили прогнозы роста экономики Европы из-за локдаунов

Экономика стран Европейского союза продемонстрирует спад из-за задержек в вакцинации и длительных локдаунов. Аналитики ухудшают свои прогнозы и на фоне возможного срыва туристического сезона летом ввиду возможной третьей волны коронавируса.
Об этом пишет газета Financial Times.
В частности, глава отдела макроэкономических исследований ING Карстен Бржески ожидает, что экономика еврозоны упадет на 1,5% в первом квартале, ранее прогнозировалось снижение на 0,8%.
А главный экономист Berenberg Хольгер Шмидинг говорит, что каждый месяц локдаунов сокращает рост европейской экономики на 0,3 процентного пункта. Он ухудшил свой прогноз на текущий год с 4,4% до 4,1%.
Очередной локдаун может привести к “еще одному потерянному лету” и уменьшит ВВП Испании и Италии на 2-3%.
Экономисты Barclays сохранили свой прогноз роста на этот год на уровне 3,9%, но снизили прогноз на следующий год с 5,3% до 4,3%.
При этом аналитики убеждены, что экономика быстро восстановится, как только будет вакцинировано достаточное количество людей, чтобы смягчить карантин в этом году.
Напомним, на днях об ужесточении ограничений опять объявили Франция, Италия и Германия.
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