Зарплаты антикоррупционеров: сколько в феврале заработали главы НАБУ, НАЗК и САП

В Украине продолжается отбор на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. К конкурсу допустили более 120 кандидатов, после нескольких его этапов осталось 43 кандидата. Когда будет определен победитель – неизвестно.

Аналитики портала «Слово и дело» рассказывают, сколько в феврале заработал и. о. главы САП Максим Грищук, а также другие руководители антикоррупционных органов.

Зарплата Грищука в феврале не отличалась от январской – 106 тыс. 27 грн.

В Национальном антикоррупционном бюро самая высокая зарплата в прошлом месяце была у Татьяны Варварской – 329 тыс. 829 грн. Половину этой суммы составила денежная помощь к ежегодному отпуску – 162,8 тыс. грн.

Директор НАБУ Артем Сытник заработал 215 тыс. 290 грн, его заместитель Анатолий Новак – 194 тыс. 189 грн, первый заместитель Гизо Углава – 148 тыс. 162 грн.

Зарплата главы Национального агентства по предотвращению коррупции Александра Новикова составила 204 тыс. 401 грн. Заместитель главы Иван Пресняков заработал 154 тыс. 24 грн, это с учетом оплаты ежегодного отпуска, оплаты временной нетрудоспособности.

151 тыс. 683 грн заработал Роман Сухоставец, ему за февраль выплатили премию в размере 30% оклада. Александр Стародубцев заработал 144 тыс. 494 грн, тоже с учетом премии.



Инфографика: Слово и дело