Зарплаты антикоррупционеров: сколько в феврале заработали главы НАБУ, НАЗК и САП

В Украине продолжается отбор на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. К конкурсу допустили более 120 кандидатов, после нескольких его этапов осталось 43 кандидата. Когда будет определен победитель – неизвестно.
Аналитики портала «Слово и дело» рассказывают, сколько в феврале заработал и. о. главы САП Максим Грищук, а также другие руководители антикоррупционных органов.
Зарплата Грищука в феврале не отличалась от январской – 106 тыс. 27 грн.
В Национальном антикоррупционном бюро самая высокая зарплата в прошлом месяце была у Татьяны Варварской – 329 тыс. 829 грн. Половину этой суммы составила денежная помощь к ежегодному отпуску – 162,8 тыс. грн.
Директор НАБУ Артем Сытник заработал 215 тыс. 290 грн, его заместитель Анатолий Новак – 194 тыс. 189 грн, первый заместитель Гизо Углава – 148 тыс. 162 грн.
Зарплата главы Национального агентства по предотвращению коррупции Александра Новикова составила 204 тыс. 401 грн. Заместитель главы Иван Пресняков заработал 154 тыс. 24 грн, это с учетом оплаты ежегодного отпуска, оплаты временной нетрудоспособности.
151 тыс. 683 грн заработал Роман Сухоставец, ему за февраль выплатили премию в размере 30% оклада. Александр Стародубцев заработал 144 тыс. 494 грн, тоже с учетом премии.
Инфографика: Слово и дело
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Борьба с пробками в Киеве: планируют построить многоуровневые транспортные развязкиВчера, 16:30 - 1666 12
Минздрав хочет в первую очередь вакцинировать группы риска, записавшиеся через «Дия»10 ч. назад - 468 9
Шмыгаль назвал препятствия для членства Украины в ЕСВчера, 20:41 - 670 9
ПриватБанк запустил программу доступного автокредитованияВчера, 15:12 - 7144 6
Зеленский заявил о создании 190 тысяч рабочих мест в Украине во время пандемии6 ч. назад - 323 5
Рейтинг популярных авто среди украинцев (новые, б/у)Вчера, 20:00 - 4031 1
На таможне перехватили посылку с крупными бриллиантами из США6 ч. назад - 2434 2
В WhatsApp появится новая функция12 ч. назад - 2291
Крупнейшие кредиторы Украины: НБУ обновил рейтинг странВчера, 21:02 - 2099 3
Биткоин-энтузиасты создали бойлер для добычи криптовалюты (фото)Вчера, 18:31 - 1954 1
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)Позавчера, 12:10 - 290
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)18.03.2021, 14:25 - 1074 1
Китай запустил ракету с экспериментальным спутником12.03.2021, 12:10 - 537 1
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 1843 2
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 3055 1