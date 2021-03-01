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Служба занятости назвала самые оплачиваемые вакансии столицы

Служба занятости назвала самые оплачиваемые вакансии столицы

В базе Киевского городского центра занятости есть не менее 8575 вакансий, из которых наиболее востребованы медсестры, воспитатели, бухгалтеры, а наиболее оплачиваемые — руководители, программисты и риелторы.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на данные КМЦЗ.

«По состоянию на 1.03.2021 года в базе Киевского городского центра занятости насчитывалось 8575 вакансий. Это соответствует их количеству на такой же период прошлого года», — говорится в сообщении.

Больше всего вакансий:

  • в сфере административного и вспомогательного обслуживания (1392);
  • государственного управления и обороны, обязательного социального страхования (1193);
  • транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности (1044);
  • образования (1011).

Меньше всего – в сфере информации и телекоммуникаций — 48.

В разрезе же профессий наиболее востребованы в Киеве:

  • специалисты (медсестры, воспитатели, бухгалтеры, оценщики-эксперты, инструкторы по физкультуре, электромеханики, техники и лаборанты);
  • работники сферы торговли и услуг (продавцы, полицейские, повара, охранники, социальные рабочие, работники ресторанного хозяйства);

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  • квалифицированные рабочие (электромонтеры, слесари, электрогазосварщики, рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий);
  • рабочие по обслуживанию и эксплуатации оборудования и машин (водители общественного транспорта, трактористы, токари, асфальтобетонщики, машинисты насосных установок);
  • неквалифицированные работники (дворники, уборщики, грузчики, подсобные рабочие).

Средний размер предлагаемой заработной платы составляет 9300 грн. Самые высокие зарплаты в вакансиях:

  • руководителя (директора, начальника) департамента (50 000 грн),
  • инженера-программиста (36 969 грн),
  • специалиста по корпоративному управлению (35 000 грн),
  • риелтора (25 000 грн), начальника отдела (22 700 грн),
  • уполномоченного по антикоррупционной деятельности (22 375 грн),
  • исполнительного директора, продюсера (по 21 750 грн.),
  • начальника проектно-сметного бюро (21 000 грн),
  • менеджера жилого дома, слесаря-сборщика двигателей, электромонтажника строительного, литейщика металлов и сплавов (по 20 000 грн).

В целом, по данным КМЦЗ, нагрузка на одну вакансию в Киеве уменьшилась от 3 до 2 человек.

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По материалам УКРИНФОРМ
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