Служба занятости назвала самые оплачиваемые вакансии столицы

В базе Киевского городского центра занятости есть не менее 8575 вакансий, из которых наиболее востребованы медсестры, воспитатели, бухгалтеры, а наиболее оплачиваемые — руководители, программисты и риелторы.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на данные КМЦЗ.
«По состоянию на 1.03.2021 года в базе Киевского городского центра занятости насчитывалось 8575 вакансий. Это соответствует их количеству на такой же период прошлого года», — говорится в сообщении.
Больше всего вакансий:
Меньше всего – в сфере информации и телекоммуникаций — 48.
В разрезе же профессий наиболее востребованы в Киеве:
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Средний размер предлагаемой заработной платы составляет 9300 грн. Самые высокие зарплаты в вакансиях:
В целом, по данным КМЦЗ, нагрузка на одну вакансию в Киеве уменьшилась от 3 до 2 человек.
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