Служба занятости назвала самые оплачиваемые вакансии столицы

В базе Киевского городского центра занятости есть не менее 8575 вакансий, из которых наиболее востребованы медсестры, воспитатели, бухгалтеры, а наиболее оплачиваемые — руководители, программисты и риелторы.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на данные КМЦЗ.

«По состоянию на 1.03.2021 года в базе Киевского городского центра занятости насчитывалось 8575 вакансий. Это соответствует их количеству на такой же период прошлого года», — говорится в сообщении.

Больше всего вакансий:

в сфере административного и вспомогательного обслуживания (1392);

государственного управления и обороны, обязательного социального страхования (1193);

транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности (1044);

образования (1011).

Меньше всего – в сфере информации и телекоммуникаций — 48.

В разрезе же профессий наиболее востребованы в Киеве:

специалисты (медсестры, воспитатели, бухгалтеры, оценщики-эксперты, инструкторы по физкультуре, электромеханики, техники и лаборанты);

работники сферы торговли и услуг (продавцы, полицейские, повара, охранники, социальные рабочие, работники ресторанного хозяйства);

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квалифицированные рабочие (электромонтеры, слесари, электрогазосварщики, рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий);

рабочие по обслуживанию и эксплуатации оборудования и машин (водители общественного транспорта, трактористы, токари, асфальтобетонщики, машинисты насосных установок);

неквалифицированные работники (дворники, уборщики, грузчики, подсобные рабочие).

Средний размер предлагаемой заработной платы составляет 9300 грн. Самые высокие зарплаты в вакансиях:

руководителя (директора, начальника) департамента (50 000 грн),

инженера-программиста (36 969 грн),

специалиста по корпоративному управлению (35 000 грн),

риелтора (25 000 грн), начальника отдела (22 700 грн),

уполномоченного по антикоррупционной деятельности (22 375 грн),

исполнительного директора, продюсера (по 21 750 грн.),

начальника проектно-сметного бюро (21 000 грн),

менеджера жилого дома, слесаря-сборщика двигателей, электромонтажника строительного, литейщика металлов и сплавов (по 20 000 грн).

В целом, по данным КМЦЗ, нагрузка на одну вакансию в Киеве уменьшилась от 3 до 2 человек.

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