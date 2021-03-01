Крупнейшие кредиторы Украины: НБУ обновил рейтинг стран

Национальный банк Украины обнародовал данные о внешней задолженности украинских предприятий по состоянию на 31 января 2021 года. На первом месте среди кредиторов традиционно находится Кипр.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
По данным Нацбанка, общий объем долга частного сектора в конце IV квартала 2020 года составляет 44 459 млн долларов (без еврооблигаций и кредитов, предоставленных под гарантию правительства).
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В географическом разрезе наибольшая доля долга приходится на Кипр – 20 948 млн долларов. Далее идут:
Географическая структура внешней задолженности по кредитам частного сектора по состоянию на 31.12.2020:
Таблица: НБУ
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