Крупнейшие кредиторы Украины: НБУ обновил рейтинг стран

Национальный банк Украины обнародовал данные о внешней задолженности украинских предприятий по состоянию на 31 января 2021 года. На первом месте среди кредиторов традиционно находится Кипр.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

По данным Нацбанка, общий объем долга частного сектора в конце IV квартала 2020 года составляет 44 459 млн долларов (без еврооблигаций и кредитов, предоставленных под гарантию правительства).

Читайте также: Внешний долг Украины превысил 125 млрд долларов

В географическом разрезе наибольшая доля долга приходится на Кипр – 20 948 млн долларов. Далее идут:

Великобритания – 5 785 млн долларов,

Нидерланды – 2 478 млн долларов,

Люксембург – 1 405 млн долларов,

Германия – 1 544 млн долларов,

Британские Виргинские острова – 1 311 млн долларов,

США – 1 181 млн долларов,

– 1 181 млн долларов, Российская Федерация – 1 121 млн долларов.

Географическая структура внешней задолженности по кредитам частного сектора по состоянию на 31.12.2020:



Таблица: НБУ

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫