В Киеве строят новый пешеходный мост-волну

В Киеве на Оболони продолжили сооружение нового моста-волны длиной 164 м. Его строительство начали в конце 2020 года.

Новый мост-волна на Оболони соединит набережную и парк «Наталка» с островом «Оболонский».

Строительство пешеходного моста не прекращается в выходные. К месту работ уже завезли большое количество специальной техники — краны, буровые машины, самосвалы.

Мост планируют построить на 4 опорах, а ширина составит 4 м. Кроме того, для безопасности отдыхающих здесь обустроят камеры видеонаблюдения. Также по ночам «волна» будет оригинально подсвечиваться.