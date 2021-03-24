В Киеве строят новый пешеходный мост-волну

В Киеве на Оболони продолжили сооружение нового моста-волны длиной 164 м. Его строительство начали в конце 2020 года.
Новый мост-волна на Оболони соединит набережную и парк «Наталка» с островом «Оболонский».
Строительство пешеходного моста не прекращается в выходные. К месту работ уже завезли большое количество специальной техники — краны, буровые машины, самосвалы.
Мост планируют построить на 4 опорах, а ширина составит 4 м. Кроме того, для безопасности отдыхающих здесь обустроят камеры видеонаблюдения. Также по ночам «волна» будет оригинально подсвечиваться.
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