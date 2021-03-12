Фразы, которые должны насторожить в описании вакансии (инфографика)

Работодатели хотят, чтобы соискатели были с ними честны на всех этапах трудоустройства. Хотя сами они не всегда отличаются откровенностью. Обман может начаться еще с объявления о работе.

Об этом пишет rabota.ua.

Фразы, которые должны насторожить в описании вакансии:

«Опыт не важен»

Если работодателю не важно, есть ли у вас соответствующий опыт, и это сочетается с невероятными условиями труда и неоправданно высокой зарплатой — с вероятностью в 90% перед вами объявления о работе от мошенника. Такие вакансии характеризуются низким критерием входа — здесь нужны кандидаты с любым бэкграундом и пожеланиями. К тому же платить обещают чуть ли не как топ-менеджерам. Если вы продвинетесь дальше прочтения вакансии, то, скорее всего, уже при первой беседе с рекрутером вам скажут, что вы подходите на эту работу.

«Легкая работа», «Свободный график»

Эти фразы также могут свидетельствовать об отсутствии реальной работы и характеризовать работодателя-мошенника. Кроме того, набор стандартных фраз и отсутствие описанных обязанностей могут быть признаком того, что от кандидата скрывают истинную суть работы. Чаще всего такие методы используют «работодатели», которые предлагают незаконную деятельность: сфера интим-услуг, казино, продажа незаконных товаров и т. д.

«Девушка 18−25 лет», «Парень 25−30 лет», «Без детей».

Такие фразы говорят о дискриминации по возрастному или половому признаку. Поэтому даже если работа в целом вам подходит, такого работодателя лучше обойти стороной. Ибо, сформировав такое объявление о работе, он уже нарушил закон (ст. 2−1 КЗоТ). Кто знает, как еще нарушается законодательство при организации работы и насколько может проявляться дискриминация в коллективе?

«Система премий и штрафов»

Уже стало нормой, когда работодатель не указывает точного уровня заработной платы и формирует ее размер в ходе договоренности с конкретным кандидатом. Но, когда в вакансии нет четкой информации о системе вознаграждения и во время разговора с рекрутером понимание не появляется — вероятно перед вами недобросовестный работодатель. В таких компаниях зарплата часто нестабильна, вас могут штрафовать за малейшие промахи, а премии, обещанные во время собеседования, выдавать только по праздникам. Честный работодатель всегда разъясняет систему начисления заработной платы: говорит о дополнительных вознаграждениях, 100% ставке и КРІ.

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«Оплата за предварительное обучение»

Кандидат ищет работу, чтобы платили ему, а не наоборот. Поэтому, когда вам предлагают оплатить обучение, которое очень нужно для выполнения рабочих задач, — перед вами мошенники. Если работодателю не хватает ваших умений — он или не предлагает вам работу, или учит вас сам, но отнюдь не за ваш счет. Поэтому такие вакансии в принципе не должны продвигаться далее прочтения.

«Мы станем лидером на рынке через два года»

Это может быть неосознанной ложью. Ведь на этапе создания компании верят, что им удастся добиться успеха в кратчайшие сроки. Но часто этого сделать не удается, и вы как работник такого стартапа, остаетесь ни с чем. Конечно, в случае успеха вы можете получить гораздо больше, чем обычная работа. В таких случаях важно скрупулезно проверить информацию об инвестициях в стартап, отрасли и руководителях, которые в него пришли. Если риски минимальны, такое предложение имеет право на жизнь.

«kotik@mail.ru»

Информация о работодателе, контактном лице в вакансии равна нулю? Значит, им есть что скрывать. Еще одним вариантом лжи от такого «работодателя» может быть наличие информации о компании и о сфере деятельности в объявлении, но при поиске в Google окажется, что такого предприятия просто не существует. Такие объявления рассчитаны на тех, кто не перейдет дальше самой вакансии.

Во время прочтения вакансии вы должны получить четкое понимание, чем будете заниматься на работе, что компания дает своим работникам, в какой области она работает и т. д. Если какие-то аспекты вам не понятны, смело уточняйте у рекрутера и отбрасывайте предложения, которые кажутся подозрительными.

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