Как изменились цены на недвижимость, и чего сейчас хотят покупатели — ответы экспертов

С начала года наибольшая активность покупателей наблюдалась в Киеве и Харькове.
Об этом свидетельствуют данные Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ).
Что известно о рынке недвижимости Харькова:
По словам Игоря Балаки, главы Харьковского областного отделения АСНУ, в течение января-февраля наибольшим спросом пользовались 1, — 2-комнатные квартиры площадью от 30 м2 до 60 м2.
Какова ситуация с ценами в столице:
Как отметила Елена Гайдамаха, глава Киевского городского отделения АСНУ, на первичном рынке столицы в январе-феврале наблюдалось относительное ценовое затишье.
Читайте также: Покупка квартиры в новостройке: на что стоит обратить внимание
Президент АСНУ Юрий Пита отметил, что зимнее затишье на рынке недвижимости вполне типично для Украины. Однако, начиная со второй декады февраля, количество сделок на вторичном рынке по сравнению с показателями декабря, выросло почти на 5−7%. Активизация как продавцов, так и покупателей должна была бы свидетельствовать о постепенном «возвращении» рынка к обычному режиму. Однако сейчас на рынке до сих пор царит ситуация частичной неопределенности, связанной с эпидемиологической ситуацией.
«Введение ограничений, безусловно, скажется на рынке жилой недвижимости, в первую очередь на количестве заключенных сделок. Конечно, пока рано делать какие-то основательные прогнозы, ведь, как показал январский локдаун, карантинные ограничения могут быть более мягкими, чем это было в марте прошлого года. Однако на рынке, как и в течение 2020 года, частичная неопределенность является залогом определенной ценовой стабильности», — подчеркнул Юрий Пита.
По мнению эксперта, в этом году для развития первичного и вторичного рынков жилой недвижимости определяющими станут ситуация в экономике страны, прежде всего это касается уровня инфляции, от которого будет зависеть стоимость квартир, преодоление последствий пандемии, а также государственная политика по регулированию риелторской деятельности.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
На рынок хлынул дешевый бензинВчера, 19:12 - 58551 9
Audi отказалась от разработки двигателей внутреннего сгорания12 ч. назад - 1333 3
4-дневная рабочая неделя на 3 года: в Испании проведут эксперимент11 ч. назад - 448 1
Полис медицинского страхования имеет всего 6% украинцев9 ч. назад - 254 1
В Украине с 1 апреля повысят пенсии: формула и примеры перерасчета для разных категорий5 ч. назад - 754 1
На рынок хлынул дешевый бензинВчера, 19:12 - 58551 9
Пандемия уже не самая большая угроза: чего боятся инвесторы10 ч. назад - 7524
ТОП-10 стран с наибольшим ростом цен на жилье8 ч. назад - 2001
Агентство S&P дало прогноз курса валют на 4 года7 ч. назад - 1745
Audi отказалась от разработки двигателей внутреннего сгорания12 ч. назад - 1333 3
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)5 ч. назад - 31
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)18.03.2021, 14:25 - 657
Китай запустил ракету с экспериментальным спутником12.03.2021, 12:10 - 454 1
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 1674 2
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 2692 1