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Как изменились цены на недвижимость, и чего сейчас хотят покупатели — ответы экспертов

Как изменились цены на недвижимость, и чего сейчас хотят покупатели — ответы экспертов

С начала года наибольшая активность покупателей наблюдалась в Киеве и Харькове.

Об этом свидетельствуют данные Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ).

Что известно о рынке недвижимости Харькова:

  • на первичном рынке средняя стоимость квадратного метра составила 21 176 грн, что лишь на 1,5% больше, чем в декабре 2020 года;
  • что касается ситуации на вторичном рынке, то на конец февраля цена оставалась стабильной: в зависимости от расположения, качества дома и площади квартиры цена варьировалась в пределах 0,5−1%.

По словам Игоря Балаки, главы Харьковского областного отделения АСНУ, в течение января-февраля наибольшим спросом пользовались 1, — 2-комнатные квартиры площадью от 30 м2 до 60 м2.

Какова ситуация с ценами в столице:

  • с начала года цены на вторичном рынке Киева выросли до 2%;
  • по состоянию на середину марта цена на 1-комнатные квартиры стартует от 1300 $/м2, на 2-комнатные — от 1100 $/м2, а на 3-комнатные — от 900 $м2.

Как отметила Елена Гайдамаха, глава Киевского городского отделения АСНУ, на первичном рынке столицы в январе-феврале наблюдалось относительное ценовое затишье.

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Президент АСНУ Юрий Пита отметил, что зимнее затишье на рынке недвижимости вполне типично для Украины. Однако, начиная со второй декады февраля, количество сделок на вторичном рынке по сравнению с показателями декабря, выросло почти на 5−7%. Активизация как продавцов, так и покупателей должна была бы свидетельствовать о постепенном «возвращении» рынка к обычному режиму. Однако сейчас на рынке до сих пор царит ситуация частичной неопределенности, связанной с эпидемиологической ситуацией.

«Введение ограничений, безусловно, скажется на рынке жилой недвижимости, в первую очередь на количестве заключенных сделок. Конечно, пока рано делать какие-то основательные прогнозы, ведь, как показал январский локдаун, карантинные ограничения могут быть более мягкими, чем это было в марте прошлого года. Однако на рынке, как и в течение 2020 года, частичная неопределенность является залогом определенной ценовой стабильности», — подчеркнул Юрий Пита.

По мнению эксперта, в этом году для развития первичного и вторичного рынков жилой недвижимости определяющими станут ситуация в экономике страны, прежде всего это касается уровня инфляции, от которого будет зависеть стоимость квартир, преодоление последствий пандемии, а также государственная политика по регулированию риелторской деятельности.

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По материалам DOM.RIA
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