0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 28 0

Эксперты предупредили о дополнительных рисках для нелегальных трудовых мигрантов в период пандемии

Эксперты предупредили о дополнительных рисках для нелегальных трудовых мигрантов в период пандемии

Работодатели за рубежом в нынешних сложных условиях из-за пандемии коронавируса стараются максимально экономить, и это добавляет рисков нелегальным трудовым мигрантам.

Об этом говорится в сюжете «5 канала».

Читайте также: Заробитчане должны заплатить налоги в бюджет Украины

«Конечно, работодатели во всех странах, в том числе в Польше, пытаются сэкономить. Не секрет, что в той же Польше есть люди, которые работают официально (и таких уже большинство), и те, кто работает неофициально», — отмечает директор компании World Staff Виталий Михайлов.

При этом эксперты констатируют: хотя карантинные ограничения, введенные большинством государств мира из-за коронавируса, несколько уменьшили поток украинских трудовых мигрантов в европейские страны, параллельно усложнив для них процесс трудоустройства, наши соотечественники не оставляют попыток «испытать судьбу», и очень часто едут на заграничные заработки на свой страх и риск.

«Если люди ехали наугад, даже не зная точно, к кому из работодателей, каким образом будут трудоустроены и, возможно, даже устроены в „серой зоне“ — неофициально — то все проблемы, которые могут возникнуть, будут решаться за их счет», — объяснила эксперт рынка труда Татьяна Пашкина.

При этом специалисты отмечают, что в подобных ситуациях решать большинство проблем, в частности учитывая эпидемиологическую ситуацию, могли бы страховые полисы. Но у людей, работающих полулегально, чаще всего их просто нет.

По материалам 5 канал
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.