Эксперты предупредили о дополнительных рисках для нелегальных трудовых мигрантов в период пандемии

Работодатели за рубежом в нынешних сложных условиях из-за пандемии коронавируса стараются максимально экономить, и это добавляет рисков нелегальным трудовым мигрантам.

Об этом говорится в сюжете «5 канала».

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«Конечно, работодатели во всех странах, в том числе в Польше, пытаются сэкономить. Не секрет, что в той же Польше есть люди, которые работают официально (и таких уже большинство), и те, кто работает неофициально», — отмечает директор компании World Staff Виталий Михайлов.

При этом эксперты констатируют: хотя карантинные ограничения, введенные большинством государств мира из-за коронавируса, несколько уменьшили поток украинских трудовых мигрантов в европейские страны, параллельно усложнив для них процесс трудоустройства, наши соотечественники не оставляют попыток «испытать судьбу», и очень часто едут на заграничные заработки на свой страх и риск.

«Если люди ехали наугад, даже не зная точно, к кому из работодателей, каким образом будут трудоустроены и, возможно, даже устроены в „серой зоне“ — неофициально — то все проблемы, которые могут возникнуть, будут решаться за их счет», — объяснила эксперт рынка труда Татьяна Пашкина.

При этом специалисты отмечают, что в подобных ситуациях решать большинство проблем, в частности учитывая эпидемиологическую ситуацию, могли бы страховые полисы. Но у людей, работающих полулегально, чаще всего их просто нет.