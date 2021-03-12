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МТСБУ вводит новые тарифы на полисы «Зелёная карта»

МТСБУ вводит новые тарифы на полисы «Зелёная карта»

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины в связи с изменением курса евро пересмотрело стоимость полисов Зелёная карта для выезжающих за границу, начиная с 16 марта 2021 года.

Об этом пишет Фориншурер.

Как изменилась стоимость:

  • стоимость Зеленой карты была пересчитана в сторону понижения в среднем на 4,6% для легковых автомобилей, автобусов и грузовых автомобилей;
  • предыдущее изменение стоимости было 4 января 2021 года в сторону повышения на 3,8%.


Таблица: Фориншурер

От чего зависит стоимость Зелёной карты в 2021 году:

  • стоимость и размер страхового платежа зависят от типа транспортного средства, срока действия договора страхования (от 15 дней до 1 года), а также от страны посещения («Вся система, включая Европу» или «Азербайджан, Беларусь, Молдова и Россия»). Тарифы на Зелёную карту одинаковые во всех страховых компаниях.

Полисы «Зеленая карта» реализуются с 2009 года двух видов: вся Европа и Беларусь, Молдова и Россия. Также с 1 января 2016 года украинские полисы «Зеленая карта» начали действовать на территории Азербайджана.

Что такое ОСАГО 🤔

Размеры единых страховых платежей по договорам международного обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств установлены постановлением Кабинета министров от 6 января 2005 года и определены в евро.

Справка Finance.ua:

  • Полис «Зелёная карта» нужен тем водителям, которые планируют путешествовать за рубеж на автомобиле. Без этого полиса не пропустят на территорию другой страны.
  • Страховщики увеличили сбор премий по системе международного автострахования «Зеленая карта» на 11,5% до 160,6 млн гривен в январе по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (144 млн гривен).

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По материалам Finance.UA
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