МТСБУ вводит новые тарифы на полисы «Зелёная карта»

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины в связи с изменением курса евро пересмотрело стоимость полисов Зелёная карта для выезжающих за границу, начиная с 16 марта 2021 года.

Об этом пишет Фориншурер.

Как изменилась стоимость:

стоимость Зеленой карты была пересчитана в сторону понижения в среднем на 4,6% для легковых автомобилей, автобусов и грузовых автомобилей;

предыдущее изменение стоимости было 4 января 2021 года в сторону повышения на 3,8%.



Таблица: Фориншурер

От чего зависит стоимость Зелёной карты в 2021 году:

стоимость и размер страхового платежа зависят от типа транспортного средства, срока действия договора страхования (от 15 дней до 1 года), а также от страны посещения («Вся система, включая Европу» или «Азербайджан, Беларусь, Молдова и Россия»). Тарифы на Зелёную карту одинаковые во всех страховых компаниях.

Полисы «Зеленая карта» реализуются с 2009 года двух видов: вся Европа и Беларусь, Молдова и Россия. Также с 1 января 2016 года украинские полисы «Зеленая карта» начали действовать на территории Азербайджана.

Размеры единых страховых платежей по договорам международного обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств установлены постановлением Кабинета министров от 6 января 2005 года и определены в евро.

Справка Finance.ua:

Полис «Зелёная карта» нужен тем водителям, которые планируют путешествовать за рубеж на автомобиле. Без этого полиса не пропустят на территорию другой страны.

Страховщики увеличили сбор премий по системе международного автострахования «Зеленая карта» на 11,5% до 160,6 млн гривен в январе по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (144 млн гривен).

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