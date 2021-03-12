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Lamborghini сообщил о рекордной прибыли в 2020 году

Lamborghini сообщил о рекордной прибыли в 2020 году

Итальянский производитель дорогих спортивных авто Lamborghini отчитался о рекордной прибыли в 2020 году, в частности, благодаря богатым клиентам из Китая.

Как сообщает CNBC, несмотря на вынужденное закрытие завода более чем на два месяца во время пандемии COVID-19, автопроизводитель в прошлом году поставил 7430 авто, что всего на 9% ниже рекордного уровня 2019 года. Продажи превысили 1,6 млрд евро ($1,9 млрд), что на 11% меньше, чем в 2019 году, но компания заявила, что прибыль выросла до рекордно высокого уровня, поскольку клиенты заказывали дорогие автомобили с широкими возможностями индивидуализации.

Перспективы на 2021 год выглядят еще более позитивными. Генеральный директор Lamborghini Стефан Винкельман сказал CNBC, что на 2021 год в компании уже есть заказы на девять месяцев.

«Это немного похоже на фондовые рынки, – сказал он. – У покупателей хорошее настроение, они не могут дождаться момента, чтобы снова выйти и насладиться жизнью».

Самой большой проблемой для Lamborghini, наряду с другими производителями спортивных автомобилей, такими как Ferrari, McLaren и Bugatti, является ужесточение норм выбросов во всем мире и переход на электромобили. Теперь, когда некоторым электрокарам удается разгоняться от нуля до сотни менее чем за две секунды, компаниям-производителям спортивных автомобилей, которые стали известными благодаря мощным, громким двигателям и впечатляющим дизайнам, необходимо «найти себя» в электрическом мире.

По материалам Mind
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