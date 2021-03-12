На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)

Американский стартап SMART, основанный в 2020 году, представил свой первый продукт – безвоздушную велосипедную шину на основе технологии NASA, которая повысит устойчивость будущих лунных и марсианских роверов.
Шина METL от SMART – это первый результат сотрудничества стартапа с Исследовательским центром NASA имени Джона Гленна, где разработали так называемую технологию «сплава памяти формы» (SMA). SMA позволяет использовать шину, сконструированную из взаимосвязанных пружин и не требующую накачки. Она не защищена от проколов, но может обеспечить эквивалентное или лучшее сцепление по сравнению с надувными резиновыми шинами и даже имеет некоторые встроенные амортизационные возможности.
Сплав способен возвращать себе форму на молекулярном уровне, то есть материал может адаптироваться к неровностям местности и возвращать себе первоначальную форму без потери целостности конструкции со временем.
Соучредителями SMART являются чемпион американского телесериала «Survivor: Fiji» Эрл Коул и инженер Брайан Енн. Команда планирует выйти на велосипедный рынок с разработкой шины METL, которая должна стать доступной для широкого круга потребителей в начале следующего года. После этого SMART намерена также внедрять шины SMA в автомобильной промышленности.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
За первые две недели действия программы «Доступная ипотека 7%» банки подписали договоров на 7,2 млн грн6 ч. назад - 2532 8
Киев с 20 марта вводит строгий карантин3 ч. назад - 2121 7
Автофиксация: в Киеве за месяц — более 3000 нарушений проезда по полосе общественного транспортаВчера, 19:23 - 897 6
Заробитчане должны заплатить налоги в бюджет УкраиныОколо часа назад - 1197 3
Дома украинцев хотят отапливать смесью газа с водородом2 ч. назад - 485 3
Как отличить монету, которую можно продать за несколько тысяч (фото)Вчера, 17:43 - 13361 1
За первые две недели действия программы «Доступная ипотека 7%» банки подписали договоров на 7,2 млн грн6 ч. назад - 2532 8
Киев с 20 марта вводит строгий карантин3 ч. назад - 2121 7
Межбанк: ПриватБанк сбил пыл спекулянтовВчера, 18:06 - 1740
Если локдаун: ФЛПы будут сопротивляться до последнегоВчера, 20:04 - 1217
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)Около часа назад - 30
Китай запустил ракету с экспериментальным спутником12.03.2021, 12:10 - 341
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 1537 2
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 2376 1
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 3992 3