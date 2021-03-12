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На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)

Американский стартап SMART, основанный в 2020 году, представил свой первый продукт – безвоздушную велосипедную шину на основе технологии NASA, которая повысит устойчивость будущих лунных и марсианских роверов.

Шина METL от SMART – это первый результат сотрудничества стартапа с Исследовательским центром NASA имени Джона Гленна, где разработали так называемую технологию «сплава памяти формы» (SMA). SMA позволяет использовать шину, сконструированную из взаимосвязанных пружин и не требующую накачки. Она не защищена от проколов, но может обеспечить эквивалентное или лучшее сцепление по сравнению с надувными резиновыми шинами и даже имеет некоторые встроенные амортизационные возможности.

Сплав способен возвращать себе форму на молекулярном уровне, то есть материал может адаптироваться к неровностям местности и возвращать себе первоначальную форму без потери целостности конструкции со временем.

Соучредителями SMART являются чемпион американского телесериала «Survivor: Fiji» Эрл Коул и инженер Брайан Енн. Команда планирует выйти на велосипедный рынок с разработкой шины METL, которая должна стать доступной для широкого круга потребителей в начале следующего года. После этого SMART намерена также внедрять шины SMA в автомобильной промышленности.

По материалам techcrunch
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