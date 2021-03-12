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В прошлом году наиболее активно кредитовался малый и средний бизнес – Нацбанк

В прошлом году наиболее активно кредитовался малый и средний бизнес – Нацбанк

В 2021 году наблюдалось оживление кредитования, именно в сегменте малого и среднего бизнеса (МСБ) был зафиксирован наибольший прирост.

Об этом сказал заместитель главы НБУ Алексей Шабан во время Всеукраинского форума «Украина 30. Малый и средний бизнес и государство».

«В прошлом году мы увидели активизацию кредитования, и именно в сегменте малого и среднего бизнеса мы зафиксировали самый большой рост. В конце прошлого года прирост кредитного портфеля МСБ составил 3% год к году», — сказал Шабан.

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В этом контексте он упомянул о программе «Доступное кредитование 5−7-9%», по которой выдано более 10 тыс. кредитов более чем на 25 млрд грн.

«Статистика говорит, что более 50% кредитов, которые получили клиенты, пошли на реструктуризацию кредитов. Это логично, учитывая ситуацию с коронакризисом», — отметил Шабан.

По его словам, из этих выданных кредитов, меньшая доля пошла на инвестиционные программы, однако в Нацбанке считают, что после оживления экономики, таких кредитов будет выдаваться больше. Кроме этого, Шабан выразил надежду, что еще одна правительственная программа, такая как кредитование предпринимателей под государственные гарантии, упростит доступ бизнеса к кредитным средствам.

«Эта программа позволит банкам перекладывать часть кредитных рисков с заемщиков на государство, что приведет к удешевлению кредитования», — подчеркнул Шабан.

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По материалам УКРИНФОРМ
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