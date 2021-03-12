Исландия открывает границы для туристов, но есть условие

Всем тем, кто был полностью вакцинирован от COVID-19, будет разрешено поехать в Исландию без соблюдения пограничных мер, таких как тестирование и карантин, — говорится в заявлении Министерства здравоохранения Исландии.

Такая политика, которая действует с 20 января для путешественников из Шенгенской зоны, будет распространена на всех, независимо от страны прибытия. Таможенные органы Исландии будут принимать свидетельства о вакцинации по образцу стран Шенгенской зоны или «желтую карточку» от Всемирной организации здравоохранения.

В качестве альтернативы все туристы смогут пройти тест на антитела к коронавирусу.

Этот шаг делает Исландию одной из первых европейских стран, которые открыли свои границы за пределами Шенгенской зоны, которая охватывает 26 стран — большинство из 27 членов ЕС, а также Исландию, Норвегию, Швейцарию и Лихтенштейн.

С помощью новой политики Исландия надеется увеличить поток посетителей из США и Великобритании.

По данным Worldometer, по состоянию на 17 марта 2021 года в Исландии выявлено 6 087 случаев заражения коронавирусом, из них 29 летальных.

Справка Finance.ua: