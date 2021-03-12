Суд оставил под арестом часть нефтепровода «Самара — Западное направление»

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе решение суда первой инстанции о наложении ареста на часть магистрального нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление» и все имущество компании. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе суда.
«Решение первой инстанции (о наложении ареста на часть магистрального нефтепродуктопровода „Самара — Западное направление“. — ред.) оставлено без изменений», — сообщили в пресс-службе.
Высший антикоррупционный суд Украины наложил арест на часть магистрального нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление», незаконный вывод которого из государственной собственности правоохранители расследуют в рамках совместной следственной группы. Соответствующее решение судья пВАКС принял 23 февраля.
Ранее следователи СБУ и детективы НАБУ обнаружили, что служащие ООО «ПрикарпатЗападТранс» на основании поддельных документов незаконно завладели государственным имуществом, стоимость которого составляет более 200 млн грн.
Правоохранители провели процессуальные действия в рамках уголовного производства по факту незаконного присвоения стратегического объекта транспортной инфраструктуры государства.
Идет досудебное расследование, принимаются меры для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности.
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