Как Нацбанк проверяет происхождение средств владельцев небанковских финучреждений

В Национальном банке объяснили, как проверяют источники происхождения средств владельцев небанковских финучреждений.
«Одна из функций Национального банка — выдача лицензий и согласование владельцев небанковских финучреждений. К регулятору обращаются лица, которые хотят получить лицензию на оказание тех или иных финансовых услуг или приобрести или увеличить существующую долю в финансовом учреждении. Одно из требований к ним во многих случаях — подтверждение происхождения источников средств на создание или приобретение такого учреждения», — говорится в сообщении.
Общие требования к источникам происхождения средств:
Если у Национального банка будет обоснованное сомнение относительно сделок, операций, обстоятельств и событий, регулятор имеет право требовать подачи дополнительных документов и информации для принятия положительного или отрицательного решения.
«Речь идет о случаях, когда Национальный банк видит признаки фиктивности сделки, соглашение экономически нецелесообразно и тому подобное. На данный момент Национальный банк руководствуется различными нормативно-правовыми актами при осуществлении того или иного лицензионного действия в отношении небанковских финансовых учреждений (в частности документами, утвержденными еще Нацкомфинуслуг)», — объясняет регулятор.
Почему Нацбанк проверяет источники происхождения средств:
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