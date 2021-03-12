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Как Нацбанк проверяет происхождение средств владельцев небанковских финучреждений

Как Нацбанк проверяет происхождение средств владельцев небанковских финучреждений

В Национальном банке объяснили, как проверяют источники происхождения средств владельцев небанковских финучреждений.

«Одна из функций Национального банка — выдача лицензий и согласование владельцев небанковских финучреждений. К регулятору обращаются лица, которые хотят получить лицензию на оказание тех или иных финансовых услуг или приобрести или увеличить существующую долю в финансовом учреждении. Одно из требований к ним во многих случаях — подтверждение происхождения источников средств на создание или приобретение такого учреждения», — говорится в сообщении.

Общие требования к источникам происхождения средств:

  • требования к источникам происхождения средств отличаются в зависимости от типа лицензии и цели обращения в НБУ (создание новой компании или покупка доли в действующей);
  • перечень документов, которые необходимо подать в НБУ, зависит от вида доходов, которые предоставляются для подтверждения финансового положения. Также он определяется с учетом всех обстоятельств и условий конкретной ситуации;
  • для проверки источников происхождения средств предоставляются подтверждающие документы или информация из публичных источников. Это должны быть сведения, позволяющие сделать обоснованный вывод о наличии достаточных финансовых возможностей у владельцев небанковского учреждения для создания или покупки финансовой компании.

Если у Национального банка будет обоснованное сомнение относительно сделок, операций, обстоятельств и событий, регулятор имеет право требовать подачи дополнительных документов и информации для принятия положительного или отрицательного решения.

«Речь идет о случаях, когда Национальный банк видит признаки фиктивности сделки, соглашение экономически нецелесообразно и тому подобное. На данный момент Национальный банк руководствуется различными нормативно-правовыми актами при осуществлении того или иного лицензионного действия в отношении небанковских финансовых учреждений (в частности документами, утвержденными еще Нацкомфинуслуг)», — объясняет регулятор.

Почему Нацбанк проверяет источники происхождения средств:

  • это один из элементов надзора за деятельностью небанковских финучреждений. Национальный банк заботится о том, чтобы структуры собственности на небанковском рынке были прозрачными, владельцы учреждений имели безупречную деловую репутацию и имели возможность финансово поддержать учреждение в случае необходимости;
  • также НБУ пытается предотвратить ситуации, когда нарушается законодательство о финансовом мониторинге, а полученные незаконным путем средства пытаются легализировать через приобретение актива в финансовом секторе.

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По материалам Finance.UA
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