Газ через несколько недель начнут продавать украинцам по рыночным тарифам – "Нафтогаз"

С 1 февраля 2021 г. на период действия карантина, но не долее чем до 31 марта 2021 г. предельная цена на газ регулируется постановлением Кабинета Министров Украины от 18 января 2021 г. № 25 и составляет 6,99 грн/куб.м. Уже с апреля цена на газ будет формироваться на рыночных принципах, и ценовые предложения поставщиков, учитывая полугодовой опыт работы свободного рынка газа, будут значительно отличаться.

Об этом говорится на сайте Нафтогаза.

С момента открытия рынка и по состоянию на март 2021 года уже почти 300 тысяч клиентов — получателей льгот или субсидии подали заявку на подключение и заключили договор о газоснабжении с ГК «Нафтогаз Украины».

Треть коммерческих клиентов газоснабжающей компании — это получатели социальной помощи. Сейчас государственный поставщик обеспечивает газом уязвимых клиентов с 5450 населенных пунктов на территории 24 областей Украины (без учета домохозяйств, которые обслуживает Поставщик последней надежды).

Напомним, что с февраля 2021 года Министерство социальной политики Украины при содействии Группы «Нафтогаз» упростили процедуру смены газопоставщика для получателей льгот и субсидий.

Клиентам не нужно лично посещать или уведомлять Управление социальной защиты населения (УСЗН) о смене поставщика и ежемесячной цены газа, поскольку теперь между поставщиками и органами соцзащиты налажен обмен данными в электронном формате.

Справка Finance.ua:

Сроки установки газовых счетчиков для домохозяйств перенесли с 2021-го до января 2023 года. У облгазов есть время, чтобы собрать с украинцев деньги на приборы учета, а у граждан — чтобы разобраться с объемами своего потребления.

В абсолютном большинстве случаев счетчики позволяют экономить на коммуналке, однако это возможно далеко не всегда.

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