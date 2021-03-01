Газ через несколько недель начнут продавать украинцам по рыночным тарифам – "Нафтогаз"

Об этом говорится на сайте Нафтогаза.
С момента открытия рынка и по состоянию на март 2021 года уже почти 300 тысяч клиентов — получателей льгот или субсидии подали заявку на подключение и заключили договор о газоснабжении с ГК «Нафтогаз Украины».
Треть коммерческих клиентов газоснабжающей компании — это получатели социальной помощи. Сейчас государственный поставщик обеспечивает газом уязвимых клиентов с 5450 населенных пунктов на территории 24 областей Украины (без учета домохозяйств, которые обслуживает Поставщик последней надежды).
Напомним, что с февраля 2021 года Министерство социальной политики Украины при содействии Группы «Нафтогаз» упростили процедуру смены газопоставщика для получателей льгот и субсидий.
Клиентам не нужно лично посещать или уведомлять Управление социальной защиты населения (УСЗН) о смене поставщика и ежемесячной цены газа, поскольку теперь между поставщиками и органами соцзащиты налажен обмен данными в электронном формате.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина планирует перейти на «зеленую» энергию до 2050 года4 ч. назад - 244 7
США с 2014 года предоставили Украине помощи на $4,5 миллиардаВчера, 21:30 - 259 7
Китай отреагировал на решение Киева в отношении Мотор СичиОколо часа назад - 2524 6
Налог на жилье придется заплатить: что грозит неплательщикамВчера, 20:01 - 11888 6
Что делать, если установили бойлер, а платежки за горячую воду продолжают приходить - советы КиевводоканалаВчера, 16:06 - 2065 5
Налог на жилье придется заплатить: что грозит неплательщикамВчера, 20:01 - 11888 6
Китай отреагировал на решение Киева в отношении Мотор СичиОколо часа назад - 2524 6
Банки увеличили вдвое выдачу ипотечных кредитов: где берут больше всего (инфографика)Вчера, 17:02 - 2319 2
Банкиры рассказали, кому выдают ипотекуВчера, 13:02 - 2107
Что делать, если установили бойлер, а платежки за горячую воду продолжают приходить - советы КиевводоканалаВчера, 16:06 - 2065 5
Китай запустил ракету с экспериментальным спутникомОколо часа назад - 31
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 1092 1
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 1686
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 3102 1
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)22.02.2021, 11:44 - 2652 13