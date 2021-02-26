Сроки установки газовых счетчиков перенесли: сколько придется платить

Сроки установки газовых счетчиков для домохозяйств перенесли с 2021-го до января 2023 года. У облгазов есть время, чтобы собрать с украинцев деньги на приборы учета, а у граждан — чтобы разобраться с объемами своего потребления. В абсолютном большинстве случаев счетчики позволяют экономить на коммуналке, однако это возможно далеко не всегда.

Кто должен заплатить за счетчики. В тариф на распределение газа уже заложены средства на установку счетчиков. К примеру, в 2020-м на это уходило 4,5 грн с каждых уплаченных 100 грн. Нардеп Сергей Шахов, который и стал инициатором переноса сроков, подсчитал: собранных с 2016 года средств хватило бы на установку чуть больше 1 млн счетчиков.

И это при том, что сейчас, по словам главы профильного парламентского комитета Алексея Кучеренко, без счетчиков газом пользуются 2,1 млн семей, а это примерно 5,5 млн человек.

«Затраты на установку индивидуальных счетчиков природного газа для населения, проживающего в квартирах и частных домах, в которых это топливо используется только для приготовления пищи, предусматриваются структурами тарифов на услуги распределения природного газа начиная с 2016 года», — поясняет Шахов.

Со счетчиком можно экономить? Украинцы без счетчиков платят не за то количество газа, которое использовали, а по усредненной норме. К примеру, если в среднем потребители за определенный период используют Х кубов газа, то без счетчика столько оплачивать и придется. И даже если вы тратите в два раза меньше, все равно без счетчика придется переплачивать.

Сколько нужно платить согласно нормативу семье из трех человек:

есть только газовая плита — 9,6 кубометра (67 грн);

газовая плита и водонагреватель — 31,47 кубометра (219,4 грн).

Если вам предложили установить счетчик, а вы сами от него отказались, то это могут расценить как нарушение и перевести на граничные нормы потребления. А они в несколько раз выше (из расчета на трех человек):

есть только газовая плита — 29,4 кубометра (205,5 грн);

газовая плита и водонагреватель — 70,8 кубометра (494,8 грн).

Счетчик нужно ставить в любом случае, даже если в результате придется платить за газ больше. Суммы в платежках зависят от многих факторов:

сколько человек прописано и сколько на самом деле проживает;

как часто семья готовит пищу и в каких объемах;

какая техника используется.

Счетчик можно установить и самостоятельно, не дожидаясь, пока это сделает поставщик коммунальной услуги. Прибор учета вместе с установкой обойдется примерно от 4 до 7 тыс. грн.

Могут ли установить один счетчик на многоэтажку? Нет. Счетчики на весь дом могут установить, если на это дали согласие все жильцы. Предположим, что в доме реально проживает 200 человек, а прописано всего 70. Тратить газ будут все жильцы, а платежки разделят всего на 70 человек. В результате за тех, кто живет не по прописке, будут платить соседи.