0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 42 0

Рыночный индекс Dow Jones вырос на 0,6% и установил новый рекорд

Рыночный индекс Dow Jones вырос на 0,6% и установил новый рекорд

Рыночные индексы Dow Jones и S&P 500 достигли новых исторических рекордов после подписания президентом США «пакета спасения экономики» на 2 триллиона, Nasdaq также растет.

Об этом сообщает CNBC, данные Markets Insider.

Утверждение крупнейшего в истории США пакета помощи экономике привело к стремительному росту на рынках.

Индекс The Nasdaq Composite, в который входят акции крупнейших игроков технологического рынка, поднялся на 2,5% до 13,398.67 пунктов. В частности, акции Tesla выросли на 4,7%, а Apple, Facebook, Alphabet and Netflix выросли минимум на 3% каждый.

Другой индекс, S&P 500 поднялся на 1% до 3,939.34 на закрытии, чем «побил» предыдущий рекорд февраля.

The Dow Jones Industrial Average вырос на 188.57 пунктов, или 0.6%, до 32 485.59, что является самым высоким показателем за все время.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.