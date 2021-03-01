Рыночный индекс Dow Jones вырос на 0,6% и установил новый рекорд

Рыночные индексы Dow Jones и S&P 500 достигли новых исторических рекордов после подписания президентом США «пакета спасения экономики» на 2 триллиона, Nasdaq также растет.

Об этом сообщает CNBC, данные Markets Insider.

Утверждение крупнейшего в истории США пакета помощи экономике привело к стремительному росту на рынках.

Индекс The Nasdaq Composite, в который входят акции крупнейших игроков технологического рынка, поднялся на 2,5% до 13,398.67 пунктов. В частности, акции Tesla выросли на 4,7%, а Apple, Facebook, Alphabet and Netflix выросли минимум на 3% каждый.

Другой индекс, S&P 500 поднялся на 1% до 3,939.34 на закрытии, чем «побил» предыдущий рекорд февраля.

The Dow Jones Industrial Average вырос на 188.57 пунктов, или 0.6%, до 32 485.59, что является самым высоким показателем за все время.