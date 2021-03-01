Nokia сократила более 11 тысяч сотрудников за последние два года

В отличие от шведского конкурента в лице Ericsson, Nokia не раскрывает в своей квартальной финансовой отчётности количество сотрудников. В прошлом году компании удалось скрыть причину сокращения затрат на оплату труда на 500 миллионов евро. Однако из последнего годового отчёта, опубликованного Nokia, стало известно, что в 2019 году компания сократила почти 5000 сотрудников. В 2020 году были уволены ещё 6000 работников.
Отчёт показывает, что за два года компания сократила 11 044 сотрудника. В результате этого общая численность работников Nokia в 2020 году составила 92 039 человек. Таким образом, штат компании за два года сократился на 11%. Региональный анализ показывает, что наибольшее количество увольнений пришлось на китайские подразделения Nokia. Только в прошлом году количество сотрудников компании в поднебесной сократилось на 12% до 13 749 человек. Это почти на 3500 работников меньше, чем в 2018 году. Штат компании в Северной и Южной Америке в 2020 году сократился на 9%.
Nokia не упомянула об увольнениях в отчёте. Вместо этого компания дала довольно расплывчатую формулировку: «В последние годы, когда мы скорректировали нашу стратегию в соответствии с бизнес-целями и направлениями деятельности, количество наших сотрудников колебалось».
Помимо прочего, беспокойство вызывает и то, что последний план Nokia по экономии привёл к существенному сокращению расходов на исследования и разработки. После того, как в это направление было инвестировано около 4,5 миллиарда евро, в прошлом году бюджет был сокращён на 450 миллионов евро. Кроме того, Nokia имеет не лучшие перспективы на рынке 5G, а инвесторы опасаются, что компания может потерять конкурентоспособность. Стоит также отметить, что чистые убытки компании за последние три года превысили 3 миллиарда евро.
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