Apple потратит более €1 млрд на создание нового центра разработки микросхем в Германии

Стало известно о том, что компания Apple намерена потратить более €1 млрд на создание нового Европейского центра разработки микросхем в Мюнхене, Германия. На территории площадью 30 тыс. м² разместится подразделение американской компании, которое сосредоточится на разработке технологий и изделий для 5G-сетей. Озвученная сумма будет потрачена в течение следующих трёх лет.
Стоит отметить, что Мюнхен и без того является крупнейшим инженерным центром Apple на территории Европы. Около 4000 сотрудников и 1500 инженеров трудятся здесь над разработкой новых микросхем для разных устройств Apple.
Кроме того, баварский центр Apple ведёт разработку микросхем для iPhone, iPad, iMac и Apple Watch. Германия также является неотъемлемой частью цепочки поставок Apple. Технологический гигант вложил свыше €15 млрд в более чем 700 местных компаний, в том числе производителя автомобильных чипов Infineon, производителя аккумуляторов для AirPods Varta и др.
Расширение Apple может означать, что компания планирует продолжить разработку и использование в продукции собственных процессоров. Кроме того, уже давно ходят слухи о намерении компании начать производство электромобилей.
«Я очень взволнован тем, что откроют для себя команды наших инженеров в Мюнхене — от изучения границ технологий 5G до технологий нового поколения, которые принесут в мир мощность, скорость и возможность подключения. Мюнхен был домом для Apple на протяжении четырёх десятилетий, и мы благодарны сотрудникам и Германии за то, что они были частью нашего пути», — прокомментировал данный вопрос глава Apple Тим Кук (Tim Cook).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Tesla строит в Техасе мощную систему хранения энергииВчера, 00:20 - 863 8
Мотор Сич вернут в собственность государства - ДаниловВчера, 17:45 - 348 3
Где в Украине платят самые высокие зарплатыВчера, 14:06 - 1424 3
Банки увеличили вдвое выдачу ипотечных кредитов: где берут больше всего (инфографика)Вчера, 17:02 - 928 2
Разоблачена масштабная схема с топливом - СБУВчера, 19:26 - 407 2
Сколько стоят квартиры в новостройках Киева возле станций метро (инфографика)Вчера, 09:00 - 3867 1
Банкиры рассказали, кому выдают ипотекуВчера, 13:02 - 1880
Где в Украине платят самые высокие зарплатыВчера, 14:06 - 1424 3
Межбанк: куда пойдет курс доллара и евро сегодняВчера, 11:20 - 1393
Налог на жилье придется заплатить: что грозит неплательщикамВчера, 20:01 - 1251
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 1052 1
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 1629
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 3018 1
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)22.02.2021, 11:44 - 2583 11
Во Франции создали маску, убивающую коронавирус21.02.2021, 12:10 - 2312 6