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Apple потратит более €1 млрд на создание нового центра разработки микросхем в Германии

Apple потратит более €1 млрд на создание нового центра разработки микросхем в Германии

Стало известно о том, что компания Apple намерена потратить более €1 млрд на создание нового Европейского центра разработки микросхем в Мюнхене, Германия. На территории площадью 30 тыс. м² разместится подразделение американской компании, которое сосредоточится на разработке технологий и изделий для 5G-сетей. Озвученная сумма будет потрачена в течение следующих трёх лет.

Стоит отметить, что Мюнхен и без того является крупнейшим инженерным центром Apple на территории Европы. Около 4000 сотрудников и 1500 инженеров трудятся здесь над разработкой новых микросхем для разных устройств Apple.

Кроме того, баварский центр Apple ведёт разработку микросхем для iPhone, iPad, iMac и Apple Watch. Германия также является неотъемлемой частью цепочки поставок Apple. Технологический гигант вложил свыше €15 млрд в более чем 700 местных компаний, в том числе производителя автомобильных чипов Infineon, производителя аккумуляторов для AirPods Varta и др.

Расширение Apple может означать, что компания планирует продолжить разработку и использование в продукции собственных процессоров. Кроме того, уже давно ходят слухи о намерении компании начать производство электромобилей.

«Я очень взволнован тем, что откроют для себя команды наших инженеров в Мюнхене — от изучения границ технологий 5G до технологий нового поколения, которые принесут в мир мощность, скорость и возможность подключения. Мюнхен был домом для Apple на протяжении четырёх десятилетий, и мы благодарны сотрудникам и Германии за то, что они были частью нашего пути», — прокомментировал данный вопрос глава Apple Тим Кук (Tim Cook).

По материалам 3dnews.ru
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