Австралия выделила $928 млн на возрождение авиакомпаний и туризма

Правительство Австралии представило пакет поддержки туризма в размере 1,2 млрд австралийских долларов ($ 928 млн). Как сообщает CNBC, пакет направлен на расширение местных поездок, тогда как международные маршруты остаются закрытыми из-за пандемии COVID-19.

Правительство субсидирует 800 000 билетов на внутренние рейсы по 13 направлениям по всей стране, которые в основном рассчитаны на иностранных туристов, и предложит дешевые займы небольшим туроператорам.

«Наши туристические компании не хотят вечно полагаться на государственную поддержку, они хотят, чтобы их туристы вернулись. Этот пакет в сочетании с развертыванием вакцины является мостом, который поможет вернуть их к нормальной торговле», — заявил премьер-министр Скотт Моррисон.

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Пакет включает в себя поддержку Qantas Airways и Virgin Australia в размере 200 млн австралийских долларов с апреля по октябрь, чтобы помочь с заработной платой летного персонала, поддержанием навыков в актуальном состоянии и обслуживанием законсервированных самолетов.

«Это приложение позволяет этим людям оставаться на связи с Qantas, чтобы мы не теряли их … потому что, когда границы открываются, нам нужна возможность запустить как можно больше рейсов», — сказал генеральный директор Qantas Алан Джойс.

Qantas надеется возобновить некоторые международные рейсы до конца октября, когда Австралия планирует завершить национальную кампанию иммунизации против COVID-19.

Акции компаний, связанных с туристической отраслью, первыми выросли на австралийском рынке акций, при этом бумаги турагентств Flight Center и Webjet выросли более чем на 6% и торгуются вблизи однодневных максимумов. Qantas выросла на 3%.