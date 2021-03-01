Какие налоги не платят юрлица-единщики 3 группы

Юридические лица – плательщики единого налога 3 группы освобождаются от обязанности начисления, уплаты и подачи налоговой отчетности по некоторым налогам и сборам.

Об этом сообщили в ГНС в Запорожской области.

Какие налоги не нужно платить юрлицам-единщикам 3 группы:

налог на прибыль предприятий, кроме случаев, предусмотренных, в частности, абзацами вторым и третьим п 133.1.1 п. 133.1 ст. 133 Налогового кодекса Украины;

налог на добавленную стоимость по операциям по поставке товаров, работ и услуг, место поставки которых находится на таможенной территории Украины, кроме налога на добавленную стоимость, уплачиваемого, в частности, юридическими лицами, избравшими ставку единого налога, определенную п 1 п. 293.3 ст. 293 НКУ ;

налог на имущество в части земельного налога за земельные участки, используемые плательщиками единого налога третьей группы для ведения хозяйственной деятельности (кроме деятельности по предоставлению земельных участков и/или недвижимого имущества, находящегося на таких земельных участках, в аренду (наем, заем).

Такая норма определена п. 297.1 ст. 297 Налогового кодекса Украины.

Справка Finance.ua:

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Д.Гетманцев рассказал, повысят ли в Украине налоги для ФЛП .