93% заробитчан не планируют работать в Украине — опрос

Среди украинцев, находящихся в поиске работы, 63% планируют работать за границей или рассматривают такой вариант.
Об этом говорится в результатах исследования аналитической службы OLX Работа.
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Большинство претендентов выезжает за границу на сезонные работы, однако каждый третий ищет работу на более длительный срок. При этом, 93% опрошенных несмотря на пандемию планируют и в дальнейшем работать за границей.
При этом, около 33% опрошенных впервые планируют выехать на работу за границу этим летом. Треть работников выезжает на год и более, а 67% – только на сезонные работы, которые длятся несколько месяцев.
Преимущественно украинцы ищут работу за границей через родных и знакомых (41%). В то же время 23% респондентов используют платформы с вакансиями, а еще 18% украинцев — пользуются агентствами и социальными сетями.
По данным аналитиков OLX Работа, большинство украинцев выбирают для работы за рубежом страны ЕС:
Среди главных причин такого решения соискатели называют безработицу в Украине, а также более высокие зарплаты и лучшие условия труда за рубежом.
По данным опроса большинства украинцев (70%), работодатели за рубежом предоставляют бесплатное жилье, 33% имеют бонусы за хорошие результаты, 29% – получают страховку, а еще 24% – компенсируют стоимость питания.
Чаще всего украинцы за рубежом ищут работу в следующих областях:
Также авторы опроса отмечают, что каждый пятый украинец выезжает на заработки, чтобы поселиться в новой стране или перевезти туда детей.
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