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93% заробитчан не планируют работать в Украине — опрос

93% заробитчан не планируют работать в Украине — опрос

Среди украинцев, находящихся в поиске работы, 63% планируют работать за границей или рассматривают такой вариант.

Об этом говорится в результатах исследования аналитической службы OLX Работа.

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Большинство претендентов выезжает за границу на сезонные работы, однако каждый третий ищет работу на более длительный срок. При этом, 93% опрошенных несмотря на пандемию планируют и в дальнейшем работать за границей.

При этом, около 33% опрошенных впервые планируют выехать на работу за границу этим летом. Треть работников выезжает на год и более, а 67% – только на сезонные работы, которые длятся несколько месяцев.

Преимущественно украинцы ищут работу за границей через родных и знакомых (41%). В то же время 23% респондентов используют платформы с вакансиями, а еще 18% украинцев — пользуются агентствами и социальными сетями.

По данным аналитиков OLX Работа, большинство украинцев выбирают для работы за рубежом страны ЕС:

  • Польша — 50%;
  • Чехия — 11%;
  • Германия — 9%;
  • Литва — 2%;
  • Словакия — 1,5%.

Среди главных причин такого решения соискатели называют безработицу в Украине, а также более высокие зарплаты и лучшие условия труда за рубежом.

По данным опроса большинства украинцев (70%), работодатели за рубежом предоставляют бесплатное жилье, 33% имеют бонусы за хорошие результаты, 29% – получают страховку, а еще 24% – компенсируют стоимость питания.

Чаще всего украинцы за рубежом ищут работу в следующих областях:

  • производство — 26,5%;
  • строительство — 24%;
  • транспорт и логистика — 11%;
  • сфера обслуживания — 9%;
  • агросектор — 8,5%;
  • домашние услуги и работа с детьми — 6,5%;
  • сфера красоты — 1,5%.

Также авторы опроса отмечают, что каждый пятый украинец выезжает на заработки, чтобы поселиться в новой стране или перевезти туда детей.

По материалам НВ
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