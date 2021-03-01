93% заробитчан не планируют работать в Украине — опрос

Среди украинцев, находящихся в поиске работы, 63% планируют работать за границей или рассматривают такой вариант.

Об этом говорится в результатах исследования аналитической службы OLX Работа.

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Большинство претендентов выезжает за границу на сезонные работы, однако каждый третий ищет работу на более длительный срок. При этом, 93% опрошенных несмотря на пандемию планируют и в дальнейшем работать за границей.

При этом, около 33% опрошенных впервые планируют выехать на работу за границу этим летом. Треть работников выезжает на год и более, а 67% – только на сезонные работы, которые длятся несколько месяцев.

Преимущественно украинцы ищут работу за границей через родных и знакомых (41%). В то же время 23% респондентов используют платформы с вакансиями, а еще 18% украинцев — пользуются агентствами и социальными сетями.

По данным аналитиков OLX Работа, большинство украинцев выбирают для работы за рубежом страны ЕС:

Польша — 50%;

Чехия — 11%;

Германия — 9%;

Литва — 2%;

Словакия — 1,5%.

Среди главных причин такого решения соискатели называют безработицу в Украине, а также более высокие зарплаты и лучшие условия труда за рубежом.

По данным опроса большинства украинцев (70%), работодатели за рубежом предоставляют бесплатное жилье, 33% имеют бонусы за хорошие результаты, 29% – получают страховку, а еще 24% – компенсируют стоимость питания.

Чаще всего украинцы за рубежом ищут работу в следующих областях:

производство — 26,5%;

строительство — 24%;

транспорт и логистика — 11%;

сфера обслуживания — 9%;

агросектор — 8,5%;

домашние услуги и работа с детьми — 6,5%;

сфера красоты — 1,5%.

Также авторы опроса отмечают, что каждый пятый украинец выезжает на заработки, чтобы поселиться в новой стране или перевезти туда детей.