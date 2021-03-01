Кому в Украине легче всего найти работу

Самыми востребованными специалистами в Украине являются специалисты в сферах продаж, домашнего персонала и информационных технологий.

Об этом свидетельствуют данные портала GorodRabot.com.ua, пишет Обозреватель.

В начале марта 2021-го больше всего объявлений украинские работодатели разместили в сфере продаж — 4981 вакансию.

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Кто нужен чаще всего?

На первом месте — продавцы-кассиры, продавцы-консультанты и менеджеры по продажам. Также ищут менеджеров по работе с клиентами и специалистов по документообороту.

На втором месте по спросу — сфера домашнего персонала. Больше всего вакансий для нянь, горничных, домработниц, сиделок, водителей и поваров.

Третье место — сфера IT. Работодатели ищут разработчиков, системных администраторов, бизнес-аналитиков, дизайнеров, директоров по IT, тестировщиков, SEO -специалистов, а также интернет-маркетологов.

Ранее аналитики robota.ua проанализировали, что происходило на рынке труда в январе 2021 года на территории Украины. Подавляющее большинство работодателей (5819) на территории Украины предлагали кандидатам зарплату в пределах 11 000−15 000 грн; 4374 работодателя готовы были платить 7000−11 000 грн; чуть меньше — 4318 — 15 000−19 000 грн.

Справка Finance.ua:

ТОП -5 сфер с наибольшим количеством вакансий: Торговля розничная/Retail — 34%. Промышленность и производство — 19%. IT-разработка программного обеспечения — 19%. Торговля оптовая/дистрибуция/импорт-экспорт — 17%. FMCG — 11%.

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