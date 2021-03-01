Кому в Украине легче всего найти работу

Самыми востребованными специалистами в Украине являются специалисты в сферах продаж, домашнего персонала и информационных технологий.
Об этом свидетельствуют данные портала GorodRabot.com.ua, пишет Обозреватель.
В начале марта 2021-го больше всего объявлений украинские работодатели разместили в сфере продаж — 4981 вакансию.
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Кто нужен чаще всего?
Ранее аналитики robota.ua проанализировали, что происходило на рынке труда в январе 2021 года на территории Украины. Подавляющее большинство работодателей (5819) на территории Украины предлагали кандидатам зарплату в пределах 11 000−15 000 грн; 4374 работодателя готовы были платить 7000−11 000 грн; чуть меньше — 4318 — 15 000−19 000 грн.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
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