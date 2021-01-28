Как начался 2021 год на рынке труда: зарплаты и вакансии

Аналитики robota.ua проанализировали, что происходило на рынке труда в январе 2021 года на территории Украины.
Какие зарплаты предлагали.
А какую зарплату хотели соискатели? Большинство (27 358) кандидатов на территории Украины в этот период хотели получать в пределах 9 000−15 000 грн; 15 000−21 000 грн — зарплатные ожидания 15 576 претендентов; 21 000−27 000 грн — 8 602. За самое высокое вознаграждение за труд (57 000+ грн) соглашались работать 1 227 кандидатов; за наименьшее — <9 000 грн — 6 471.
Средняя зарплата в январе 2021 по Украине по вакансиям составила 12 020 грн, по резюме — 12 213 грн.
Что предлагали работодатели кандидатам на территории Украины, кроме зарплаты:
ТОП-5 сфер с наибольшим количеством вакансий:
Где предлагали самые высокие средние зарплаты в опубликованных вакансиях:
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сколько будут стоить новые Kia сборки ЗАЗ (фото)Вчера, 16:43 - 5209 11
Штраф за отсутствие страховки на авто в УкраинеВчера, 14:03 - 4323 10
В Украине нотариальные услуги могут подорожать в сотни разВчера, 19:00 - 2357 6
Украинцы будут платить налоги на квартиры и дома по-новомуВчера, 16:03 - 4313 5
Украинцы смогут изменить место регистрации за несколько минутВчера, 16:32 - 5782 5
Украинцы смогут изменить место регистрации за несколько минутВчера, 16:32 - 5782 5
Сколько будут стоить новые Kia сборки ЗАЗ (фото)Вчера, 16:43 - 5209 11
Штраф за отсутствие страховки на авто в УкраинеВчера, 14:03 - 4323 10
Украинцы будут платить налоги на квартиры и дома по-новомуВчера, 16:03 - 4313 5
В Украине нотариальные услуги могут подорожать в сотни разВчера, 19:00 - 2357 6
В Шотландии запустили первые в мире двухэтажные автобусы на водороде (фото)Позавчера, 15:48 - 570
Стало известно, как будет выглядеть iPad mini 202128.01.2021, 14:10 - 726
Япония представила космическую ракету нового поколения25.01.2021, 12:10 - 1466
Спутниковый интернет от SpaceX расширил покрытие на Канаду и Британию21.01.2021, 11:04 - 1209 1
NASA остановило испытания новой "мегаракеты": названа причина20.01.2021, 12:35 - 2099 2