Как начался 2021 год на рынке труда: зарплаты и вакансии

Аналитики robota.ua проанализировали, что происходило на рынке труда в январе 2021 года на территории Украины.

Какие зарплаты предлагали.

подавляющее большинство работодателей (5 819) на территории Украины предлагали кандидатам зарплату в пределах 11 000−15 000 грн;

4 374 работодателя готовы были платить 7 000−11 000 грн;

чуть меньше — 4 318 — 15 000−19 000 грн;

самый высокий заработок (39 000+ грн) готовы были предложить 1 193 работодателя, а самый маленький (<7 000 грн) — 2 152.

А какую зарплату хотели соискатели? Большинство (27 358) кандидатов на территории Украины в этот период хотели получать в пределах 9 000−15 000 грн; 15 000−21 000 грн — зарплатные ожидания 15 576 претендентов; 21 000−27 000 грн — 8 602. За самое высокое вознаграждение за труд (57 000+ грн) соглашались работать 1 227 кандидатов; за наименьшее — <9 000 грн — 6 471.

Средняя зарплата в январе 2021 по Украине по вакансиям составила 12 020 грн, по резюме — 12 213 грн.

Что предлагали работодатели кандидатам на территории Украины, кроме зарплаты:

Бонусы/премии — 9,03% (5 610 вакансий);

Бесплатное обучение — 7,35% (4 562 вакансии);

Корпоративные мероприятия — 5,65% (3 510 вакансий);

Офис возле метро — 4,35% (2 702 вакансии);

Скидки сотрудникам — 4,00% (2 483 вакансии);

Регулярный пересмотр зарплат — 3,89% (2 416 вакансий).

ТОП-5 сфер с наибольшим количеством вакансий:

Торговля розничная/Retail — 34%.

Промышленность и производство — 19%.

IT-разработка программного обеспечения — 19%.

Торговля оптовая/дистрибуция/импорт-экспорт — 17%.

FMCG — 11%.

Где предлагали самые высокие средние зарплаты в опубликованных вакансиях:

Senior Front-End developer — 3 вакансии с медианой 126 500 грн.

Senior JavaScript developer — 4 вакансии с медианой 110 750 грн.

DevOps Engineer — 5 вакансий с медианой 85 000 грн.

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