Самые популярные вакансии в Украине в 2020 году: кому работодатели готовы платить больше

Аналитики robota.ua проанализировали рынок труда в 2020 году и готовы поделиться итогами: какой была активность соискателей и работодателей, какие профессии были самыми популярными и кто получал больше всего в кризисном году.
Динамика активности соискателей и работодателей. С введением карантина в марте 2020 года замерло все, включая рынок труда. Работодатели публиковали меньше новых вакансий, резюме от кандидатов также появлялось меньше. Когда же все привыкли и приспособились к локдауну, в середине апреля, — активность на рынке труда возросла.
Топовые профессии в 2020. Карантин и изоляция повысили спрос на доставку, поэтому самыми популярными среди соискателей были рубрики «Админперсонал-Водители-Курьеры», «Торговля» и «Логистика-Таможня-Склад». Чуть меньше интересовали кандидатов — «Рабочие специальности-Персонал для дома» и «Продажи-Клиент-менеджмент».
Инфографика: robota.ua
Каких специалистов чаще всего искали работодатели:
Топ-5 профессий по заработной плате, которую предлагали работодатели:
Инфографика: robota.ua
В то же время украинцы чаще всего размещали резюме для поиска такой работы:
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