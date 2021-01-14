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Самые популярные вакансии в Украине в 2020 году: кому работодатели готовы платить больше

Самые популярные вакансии в Украине в 2020 году: кому работодатели готовы платить больше

Аналитики robota.ua проанализировали рынок труда в 2020 году и готовы поделиться итогами: какой была активность соискателей и работодателей, какие профессии были самыми популярными и кто получал больше всего в кризисном году.

Динамика активности соискателей и работодателей. С введением карантина в марте 2020 года замерло все, включая рынок труда. Работодатели публиковали меньше новых вакансий, резюме от кандидатов также появлялось меньше. Когда же все привыкли и приспособились к локдауну, в середине апреля, — активность на рынке труда возросла.

Топовые профессии в 2020. Карантин и изоляция повысили спрос на доставку, поэтому самыми популярными среди соискателей были рубрики «Админперсонал-Водители-Курьеры», «Торговля» и «Логистика-Таможня-Склад». Чуть меньше интересовали кандидатов — «Рабочие специальности-Персонал для дома» и «Продажи-Клиент-менеджмент».


Инфографика: robota.ua

Каких специалистов чаще всего искали работодатели:

  • продавец;
  • менеджер по продажам;
  • торговый представитель с авто;
  • торговый представитель;
  • водитель на авто фирмы.

Топ-5 профессий по заработной плате, которую предлагали работодатели:

  • архитектор ПО (145 000 грн);
  • Team Lead .NET developer (140 000 грн);
  • пилот (120 000 грн);
  • Team Lead #C developer (105 000 грн);
  • Senior QA automation engineer (104 000 грн).


Инфографика: robota.ua

В то же время украинцы чаще всего размещали резюме для поиска такой работы:

  • продавец;
  • менеджер по продажам;
  • офис-менеджер;
  • продавец непродовольственных товаров;
  • продавец-кассир.

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По материалам Finance.UA
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