Зеленский подписал новую редакцию закона о финансовом лизинге

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О финансовом лизинге» № 1201-ІХ, который Верховная Рада приняла 4 февраля 2021 года.
Об этом сообщают в Офисе президента.
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Документ излагает в новой редакции Закон «О финансовом лизинге» и определяет общие основы финансового лизинга в Украине в соответствии с международным правом.
Что это дает. Закон позволит защитить права лизингополучателя, лизингодателей, создать конкурентную среду в этой сфере и гармонизирует законодательство Украины с правом Европейского союза.
Определены признаки финансового лизинга и его объекты:
Услуги финансового лизинга являются одним из факторов роста конкурентоспособности отечественных предприятий, улучшения качества их услуг, повышения эффективности производства, как следствие — укрепления позиций на отечественном рынке и повышения шансов для выхода на международный. Ведь в развитых странах через лизинг осуществляется почти треть инвестиций в основные средства, тогда как в Украине этот показатель в последние годы колеблется в пределах 3−4%.
Закон усовершенствует инструмент финансового лизинга, что расширит возможности предприятий для обновления производственных мощностей, приобретения транспорта, оборудования, техники, недвижимости. Все это будет способствовать увеличению производства валового продукта, а следовательно — росту поступления налогов в государственный бюджет.
Закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования и применяется к отношениям, возникшим после дня вступления его в силу.
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