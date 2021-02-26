Минздрав обновил карантинные зоны: какие области в «красной зоне»

Министерство здравоохранения обновило разделение на карантинные зоны. В Киеве и 8 регионах Украины превышен показатель госпитализаций больных с COVID-19.

Об этом сообщает Минздрав.

В красной зоне находятся четыре области – Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая. Показатели по регионам.

В оранжевой зоне 10 регионов – Киев, Винницкая, Донецкая, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая области.

Показатель госпитализаций больных с COVID-19 превышен в 9 регионах – в Киеве, Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Николаевской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Так, при определенном показателе уровня госпитализации в 60 на 100 тыс. населения, в Киеве этот показатель по состоянию на 8 марта составляет 70,2.

В Винницкой области – 118,3, Житомирской – 88; Закарпатской – 95,6; Николаевской – 72,7, Тернопольской – 60,1, Хмельницкой – 68,3, Черновицкой – 99,8.

Самый высокий показатель госпитализаций в Ивано-Франковской области – 147 на 100 тыс. населения.

Самая высокая загруженность коек с кислородом в Закарпатской области – 70,6% (при определенном показателе 65%). Также высокий уровень заполненности коек с кислородом в Ивано-Франковской области – 62,7% и Черновицкой – 53,2%.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров принял постановление о введении адаптивного карантина в Украине. Новые карантинные зоны действуют с 22 февраля. Зеленый, желтый и оранжевый уровни устанавливаются по результатам ежедневной оценки соответствующих признаков эпидемиологической опасности.

Напомним, ранее сообщалось, что «красная зона» будет вводиться, если рост числа госпитализированных за семь дней увеличится на более 50% или будет более 65% заполненных больничных коек с подведенным кислородом. Кроме того, такие ограничения будут вводиться в случае быстрого роста нагрузки на медицинскую систему с угрозой коллапса.

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