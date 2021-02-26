Китай запустил COVID-паспорта для путешествий

Китай выпустил цифровой сертификат о прививках от COVID-19 для своих граждан, которые планируют трансграничные поездки. Об этом пишет Reuters.
Поскольку вакцины вводятся во всем мире, несколько стран, включая Бахрейн, уже ввели сертификаты, идентифицирующие привитых людей. Европейский союз также согласился разработать паспорта вакцин под давлением южных стран, зависящих от туризма.
Что будет указано в сертификате, выданном Китаем. Это будет информация о сделанной человеку прививке от COVID-19 и результаты тестов на коронавирус, сообщает на своем сайте Департамент консульских дел МИД Китая.
Цель сертификата – достижение взаимной проверки такой информации, как тестирование нуклеиновых кислот и вакцинация, а также содействие безопасному и упорядоченному взаимодействию людей.
Но сейчас неизвестно, с какими странами Китай ведет переговоры о получении его сертификата COVID-19.
Китай еще не объявил о смягчении карантина для людей, прибывающих в Китай и привитых против COVID-19.
Существующие карантинные требования должны оставаться в силе для прибывающих в Китай, поскольку не исключено, что привитые люди все еще могут быть заражены вирусом, заявил в феврале представитель Национальной комиссии здравоохранения Китая.
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