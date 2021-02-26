Нерезиденты увеличили портфель внутренних облигаций до 101,2 миллиарда - Нацбанк

По состоянию на 1 марта 2021 года портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) нерезидентов составляет 101,2 млрд грн, что на 15,9 млрд грн больше, чем по состоянию на 1 января.
Об этом на брифинге сообщил заместитель главы Национального банка Юрий Гелетий.
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“В феврале инвесторы-нерезиденты продолжали наращивать портфель, некоторое замедление произошло во второй половине февраля. С начала года портфель нерезидентов увеличился с 85,3 млрд грн до 101,2 млрд грн по состоянию на 1 марта”, – сказал Гелетий.
Напомним, финансирование государственного бюджета за счет заимствований на внутреннем рынке в феврале было осуществлено в сумме 25,7 млрд грн, 371,2 млн долл. и 70,5 млн евро. В частности, впервые с февраля 2020 года были размещены 6-летние гривневые ОВГЗ на сумму 964 млн грн по ставке 12,5%. Средневзвешенная доходность гривневых заимствований в феврале составила 11,52%, что на 23 б. п. выше по сравнению с январем 2021 года и на 173 б. п. выше по сравнению с февралем 2020 года.
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