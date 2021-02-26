В Украине откроют финансовую отчетность компаний: ее можно будет смотреть онлайн

3 марта 2021 года Кабинет министров Украины принял изменения в Постановление № 835. Оно определяет наборы данных, которые государство должно публиковать открыто.
Среди такой информации: данные по земельному кадастру, по задолженности ЕСВ, количественный состав вакцин от COVID-19, количество свободных мест в больницах с запасом кислорода, а также данные финансовой отчетности украинских государственных и частных компаний (не касается ФЛП).
Как уточняют в BRDO, в Украине большой объем информации о компаниях уже давно доступен онлайн: об их руководителях, видах деятельности, бенефициарах. Точно так же должна публиковаться и финотчетность, но на практике это не происходит.
Такая отчетность должна содержать данные о:
Ее можно получить, направив запрос в компанию (по Закону о бухучете, ст. 14). Эти данные должны публиковать госорганы вроде Госстата, Минюста или Государственной налоговой службы, но пока они этого не делают.
Как объясняет Игорь Самоходский, руководитель сектора ICT в BRDO, принятое постановление обозначает, что такую информацию должны будут публиковать в формате открытых данных на портале data.gov.ua, и благодаря этому она станет доступна в любых сервисах, которые работают с открытыми данными: Opendatabot, Vkursi, YouControl
Алексей Иванкин из Opendatabot объяснил, что новая редакция постановления предписывает публиковать такие данные в машиночитаемом виде (XML, CSV, JSON). И когда это произойдет, любой пользователь сможет посмотреть данные о любой украинской компании, которая платит налоги и сдает отчетность.
Если Госстат и налоговая откроют такие данные, это повлияет сразу на несколько вещей. Как объясняет Игорь Самоходский, во-первых, аналитические сервисы, работающие с открытыми данными, вроде Clarity Project, станут еще лучше, во-вторых, такие данные упростят оценку как отдельной компании, так и целого рынка.
«Каждый сможет скачать набор данных и проанализировать состояние сегмента рынка, региона, сколько где прибыли и рабочих мест, какая ниша выгодна
Контрагенты смогут оценить состояние компании для сотрудничества, а соискатели — проверить, все ли в порядке у работодателя.
Но для этого нужно, чтобы госорганы, у которых эти данные есть, начали их публиковать.
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