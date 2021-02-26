В Украине откроют финансовую отчетность компаний: ее можно будет смотреть онлайн

3 марта 2021 года Кабинет министров Украины принял изменения в Постановление № 835. Оно определяет наборы данных, которые государство должно публиковать открыто.

Среди такой информации: данные по земельному кадастру, по задолженности ЕСВ, количественный состав вакцин от COVID-19, количество свободных мест в больницах с запасом кислорода, а также данные финансовой отчетности украинских государственных и частных компаний (не касается ФЛП).

Как уточняют в BRDO, в Украине большой объем информации о компаниях уже давно доступен онлайн: об их руководителях, видах деятельности, бенефициарах. Точно так же должна публиковаться и финотчетность, но на практике это не происходит.

Такая отчетность должна содержать данные о:

доходах;

затратах;

прибыли и убытках;

количестве сотрудников компании и т. д.

Ее можно получить, направив запрос в компанию (по Закону о бухучете, ст. 14). Эти данные должны публиковать госорганы вроде Госстата, Минюста или Государственной налоговой службы, но пока они этого не делают.

Как объясняет Игорь Самоходский, руководитель сектора ICT в BRDO, принятое постановление обозначает, что такую информацию должны будут публиковать в формате открытых данных на портале data.gov.ua, и благодаря этому она станет доступна в любых сервисах, которые работают с открытыми данными: Opendatabot, Vkursi, YouControl и т. д.

Алексей Иванкин из Opendatabot объяснил, что новая редакция постановления предписывает публиковать такие данные в машиночитаемом виде (XML, CSV, JSON). И когда это произойдет, любой пользователь сможет посмотреть данные о любой украинской компании, которая платит налоги и сдает отчетность.

Если Госстат и налоговая откроют такие данные, это повлияет сразу на несколько вещей. Как объясняет Игорь Самоходский, во-первых, аналитические сервисы, работающие с открытыми данными, вроде Clarity Project, станут еще лучше, во-вторых, такие данные упростят оценку как отдельной компании, так и целого рынка.

«Каждый сможет скачать набор данных и проанализировать состояние сегмента рынка, региона, сколько где прибыли и рабочих мест, какая ниша выгодна и т. д. », — отмечает он.

Контрагенты смогут оценить состояние компании для сотрудничества, а соискатели — проверить, все ли в порядке у работодателя.

Но для этого нужно, чтобы госорганы, у которых эти данные есть, начали их публиковать.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫