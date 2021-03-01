Украина снова привлекает иностранных инвесторов – Марченко

Иностранцы снова заинтересовались украинскими гособлигациями (ОВГЗ) в гривне. На каждом аукционе Минфин размещает ОВГЗ примерно на 10 млрд гривен, и это позволяет полностью финансировать госбюджет. Кроме того, Киев получил возможность снижать ставки, то есть делать заимствования дешевле. Теперь доходность по «коротким» бумагам — почти 9%.

Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко в эксклюзивном интервью сайту «Сегодня».

«Украина снова привлекательна для инвестиций. Мы избегаем непродуманных шагов в финансовой политике, прогнозируемы относительно перспективы, четко выполняем бюджет», — сказал Марченко.

Он напомнил, что в прошлом году пандемия вызвала панику и была причиной оттока с локальных рынков. В результате с апреля по октябрь во внутренние облигации инвестировали преимущественно украинские банки.

«Но с декабря 2020-го нерезиденты начали возвращаться. Тренд их присутствия на внутреннем рынке облигаций достаточно позитивный. Благодаря высокому спросу на ОВГЗ со стороны нерезидентов мы даже имеем возможность на каждом аукционе снижать доходность привлеченных инструментов. Для коротких бумаг — почти до 9%», — добавил министр.