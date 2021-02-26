Межбанк: доллар подешевел на 8,5 копеек

Во вторник гривна смогла укрепиться на межбанке относительно доллара. За день он подешевел на 8,5 копеек — с 27,97/27,99 до 27,885/27,905 гривен, а евро остался практически на том же уровне 33,58/33,60 гривен.

Предложение почти все время превышало спрос, а торг между крупными покупателями и продавцами явно привел в итоге к «победе» покупателей. Если в начале сессии за счет выхода нескольких клиентов с покупкой валюты — продавцы еще как-то держались и пытались торговаться, то уже ближе к обеду расклад спроса и предложения был явно на руку покупателям. Они максимально попытались занизить курс и им это удалось.

НБУ на рынок не выходил, а спекулянты предпочитали либо работать в формате «в две стороны», либо очень осторожно покупали доллар в конце дня после получения результатов аукциона Минфина по размещению ОВГЗ.

Аукцион прошел достаточно удачно. Чиновники продали облигаций в эквиваленте 11,5 млрд гривен, в том числе долларовых почти на $ 163,5 млн. Причем по совсем коротким бумагам на 119 дней им удалось снизить доходность до 8,47% годовых (при поданных заявках в три раза больших, чем было заявлено бумаг), а по облигациям на 1176 дней — до 12,05% годовых, что тоже неплохо. По валютным ОВГЗ сюрпризов по доходности не возникло — 3,90% годовых и так «красная» цена на рынке и Минфин закрыл фактически все поданные заявки покупателей.

Теперь основная интрига — как поведут себя получатели гривны от погашений завтрашнего дня. Они превышают 11,7 млрд гривен, а ведь еще необходимо выплатить и проценты по нескольким выпускам. Если инвесторы, получив эти средства, практически перевложили их сегодня в новые бумаги — это одно. Но, если нет, или часть их будет перевкладываться в валютные бумаги — это абсолютно другой расклад сил на торгах. И это может начать давить на курс. Поэтому завтрашний день будет из-за этого очень интересным как на валютном, так и на ресурсном рынках.

Ход торгов:

Во время первых сделок продавцы еще пытались «побороться» за курс, но им это удавалось плохо и с утренних 27,97/27,99 гривен доллар просел до 27,955/27,97 к 11:00 и до 27,94/27,955 к 12:00. Установилось очень шаткое равновесие, когда ни покупатели, ни продавцы уже не хотели дальше уступать.

Такая относительная стабильность продлилась до 15 часов, но затем после оглашения результатов аукциона, предложение снова стало превышать спрос и это придавило курс доллара к отметке 27,89/27,905 уже до самого завершения сессии.

Главные события 2 марта на валютном рынке:

Доллар подешевел с утренних 27,97/27,99 до 27,885/27,905 к концу сессии.

Нацбанк на рынок не выходил.

Справочный курс Нацбанка на 12:00 сегодня зафиксирован на уровне 27,9557 гривен, а официальный на 3 марта 2021 года установлен на отметке 27,933 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США — 27,94 / 27,95

евро — 33,60 / 33,62

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2067 / 1,2068

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